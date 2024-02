Colpo di scena pazzesco nell’ultima puntata di Doc – Nelle tue mani. C’è da dirlo, gli episodi 7 e 8 segnano un punto cruciale, introducendo svolte significative e alimentando le aspettative per il prosieguo della serie. In questo contesto, Andrea Fanti, il protagonista di questa fortunata serie Rai interpretato da Luca Argentero, affronta una serie di eventi che mettono in discussione la sua percezione della realtà, in particolare attraverso l’apparizione di sua figlia Carolina, che lo esorta a distaccarsi dal passato.

Attenzione però, perché questo momento rappresenta solo l’inizio di una serie di rivelazioni che sfidano le convinzioni di Fanti, tra cui la scoperta che Diana Novelli, un personaggio precedentemente introdotto, è in realtà un frutto della sua immaginazione, o meglio, una figura del suo passato universitario molto diversa da come era stata rappresentata. Questi episodi, pur essendo meno diretti dei precedenti, sono fondamentali per la trama, poiché introducono elementi che sfidano la distinzione tra realtà e finzione nella mente di Fanti.





Enrico Sandri, un altro personaggio chiave, suggerisce che la visione di una giovane Diana Novelli potrebbe essere un meccanismo di difesa del protagonista per evitare ricordi più dolorosi. Questa dinamica apre interrogativi sulla natura dei ricordi di Fanti, in particolare su come si inserisca la figura di Diana Novelli nel contesto dei 12 anni di memoria che il protagonista ha perso. La serie, quindi, gioca con la discrepanza tra ricordi e realtà, una scelta narrativa che, se ben eseguita proprio come in questo caso, può arricchire significativamente la trama e far appassionare il telespettatore.

Tuttavia, questa strategia comporta anche il rischio di incongruenze. La questione di come Diana Novelli si posizioni nella cronologia dei ricordi perduti di Fanti rimane aperta e richiede ulteriori episodi per essere chiarita. Oltre alla trama principale, la serie dedica spazio anche agli specializzandi, con particolare attenzione a Federico, Martina e Lin, quest’ultimo caratterizzato da un segreto che nasconde alla sua famiglia. Anche le dinamiche familiari di Damiano e suo fratello Samuele vengono esplorate, sebbene in modo ancora superficiale.

La narrazione si estende anche alle vicende amorose di Andrea Fanti e alle complesse relazioni tra gli altri personaggi, come Riccardo, che affronta attacchi di panico e sentimenti irrisolti verso Alba, e Agnese, che sembra agire per proteggere Fanti. La figura del professor Bramante emerge come potenziale antagonista principale della stagione, promettendo sviluppi futuri. Che stagione, ragazzi! Prossimo appuntamento al 15 febbraio, ovvero dopo Sanremo.

