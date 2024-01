Luca Argentero, la notizia corre veloce tra i fan. L’attore italiano ha un seguito numerosissimo di seguaci, merito di alcuni ingredienti indispensabili alla carriera di una vera e propria star: bravura, sincerità e bellezza. Tre doti che ripagano ormai da anni Luca Argentero, che nelle ultime ore apprendendo la splendida notizia non poteva che mostrarsi a tutti soddisfatto del risultato raggiunto.

La notizia arriva alle orecchie di Luca Argentero, l’attore esplode di gioia. Doti attoriali indiscutibili miste a un fascino che continua a fare strage di cuori, in una sola parola, Luca Argentero. L’attore è tornato a conquistare il cuore del pubblico con la terza stagione della fiction di successo dove interpreta i panni del dottor Fanti.

La notizia arriva alle orecchie di Luca Argentero: “Non avete visto ancora niente…”

Ovviamente stiamo parlando della terza stagione di Doc- Nelle tue mani in onda su Rai1. E il clamore riscosso non poteva che tornare a fare sorridere da subito l’attore, per un inizio con il botto del nuovo anno professionale. “Doc è tornato!”, afferma Luca tra le stories sui social.

“Io non so proprio come ringraziarvi! Grazie per il successo incredibile di Doc, ascolti che nessuno si aspettava, anche se, consapevoli del vostro affetto nei confronti del povero dottor Fanti e davvero grazie, è un grandissimo onore poter contare su tutto questo affetto. Ma volete sapere qual è la cosa bella? È che non avete visto ancora niente… deve ancora succedere di tutto!”, ha poi aggiunto.

Ed effettivamente i numeri parlano molto chiaro: “La prima puntata di Doc-Nelle tue mani ha superato i 5,1 milioni di telespettatori e sfiorato il 27% di share con picchi sopra al 35%”, riporta lo stesso in un’altra storia. Un successo professionale che prosegue dunque a cavalcare la cresta dell’onda: complimenti a Luca Argentero!