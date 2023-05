Luca Argentero e Cristina Marino, arriva la splendida notizia. I due attori italiani sono diventati da pochi mesi genitori bis A dare l’annuncio del lieto evento ci ha pensato il magazine Chi. La famiglia si è allargata dunque, e adesso la splendida Nina Speranza può stringere tra le sue braccia il fratellino Noè Roberto. Luca Argentero e Cristina Marina sono convolati a nozze il 5 giugno del 2021, circa un anno dopo la nascita di Nina Speranza, venuta al mondo il 20 maggio del 2020. E con il piccolo in casa, la vita viene stravolta in meglio. Ecco cosa è successo nelle ultime ore. La notizia manda i fan in visibilio.

La notizia su Luca Argentero e Cristina Marino. Da pochi mesi genitori bis, ma per la coppia non è certamente tempo di fermarsi. Infatti nelle ultime ore un post su profilo social del neo-papà avrebbe mandato in visibilio tutti i suoi fan. Luca Argentero ha postato una foto con addosso il camice del Policlinico Ambrosiano. I fan non potevano credere ai loro occhi. Quella foto e quelle parole non possono che fare capire una sola cosa.

Leggi anche: “Qui per una ragione”. C’è Posta per Te, Luca Argentero: gli occhi sono tutti per lui





La notizia su Luca Argentero e Cristina Marino: “Si riparte”. Ma la moglie si lascia scappare una domanda ‘hot’

Per i fan il riferimento è più che esplicito: Luca Argentero è tornato sul set per proseguire delle riprese della fiction di successo “Doc – nelle tue mani”,volta dunque alla terza stagione che andrà in onda come sempre su Rai 1. E la foto non è l’unica prova loquace, infatti l’attore ha dato la notizia accompagnando lo scatto con una didascalia: “Si riparte!”. Nel giro di poco tempo dalla pubblicazione del post, i fan non hanno potuto fare altro che dimostrare a Luca Argentero tutta la loro contentezza per la splendida notizia.

E Cristina Marino, moglie e madre dei suoi due figli, nonchè attrice di successo, non poteva che aggiungersi al coro dei commenti con un riferimento decisamente ‘piccante’: “Fa anche visite a domicilio?”. Impossibile per Luca non rispondere: “Dove le fa male signorina?”. La notizia è chiara: tra marito e moglie la passione è alle stelle. A questo punto a rispondere sono state anche le fan: “A me ovunque”, “Ci fai sapere anche a noi? Così ci prenotiamo, credo che siamo in migliaia”, e ancora: “C’è mezza Italia che vorrebbe farsi visitare da te Doc”.

Quindi se sul set sembra essere quasi tutto pronto per il ciak, per quanto riguarda il cast le conferme non possono che alzare l’asticella delle aspettative. Non solo il nome di Matilde Gioli nel ruolo di Giulia, ma anche quello di Pierpaolo Spollon nel ruolo di Riccardo, di Sara Lazzaro nel ruolo di Agnese, Giovanni Scifoni in quello di Enrico, Alberto Boubakar Malanchino nel ruolo di Gabriel, Marco Rossetti in quello di Damiano ed Elisa Di Eusanio nel ruolo di Teresa. Restano invece in attesa di una conferma Simona Tabasco e Beatrice Grannò.