“Qui per una ragione”. C’è Posta per Te, Luca Argentero: gli occhi sono tutti per lui

C’è Posta per Te, Luca Argentero grande protagonista: l’attore è intervenuto in studio nel corso delle storia di Rossella che aveva perso il papà giovanissima. Una morte, a soli 57 anni, che aveva portato scompiglio della famiglia. “Da quando è morto papà si è alzato un muro tra noi. Pensavi di avere una figlia matura e sensibile, ma non lo sono stata. Se sono qui è per farmi perdonare ed è per darti tutto l’amore del mondo”, ha raccontato Rossella che ha voluto portare il suo personalissimo regalo: Luca Argentero.



“Stasera sono qui per chiederti di tendermi la mano. Torniamo a essere noi. Papà manca tantissimo a entrambe. Nulla cura più del conforto che io e te sappiamo darci. Mi manchi, mamma. Sei sempre stata fondamentale per me. Sono qui che ti aspetto per dirci tutto a voce. In una serata tanto speciale, ci tengo a farti una sorpresa”.

C’è Posta per Te, Luca Argentero in studio per Rossella



L’intervento di Luca Argentero ha commosso tutti “È un turbinio di emozioni anche per chi partecipa solo a questa storia, sono certo che si senta davvero in colpa per non esserti stata vicina come forse avrebbe dovuto. Ma non è semplice per nessuno gestire quello che avete vissuto. È un lutto troppo grande, anche se so che tu da mamma l’abbia protetta in tutti i modi possibili”.



E ancora: “Le cose che non le hai chiesto di fare l’hai fatto per non coinvolgerla. Sei stata una mamma che in questo momento difficile ha dimostrato di essere stupenda”. Dopo la morte del padre infatti Rossella si era chiusa in se stessa, prima aveva negato la malattia del padre. Tantissimi i commenti caduti. “

Questa storia mi ha commosso solo guardando la mamma ma il racconto della figlia mi ha fatto solo arrabbiare! Come si fa lasciare una mamma soffrire da sola con il papà”.



Ma Luca Argentero è anche portatore di un’altra sorpresa: un piccolo portachiavi a forma di farfalla, pronto per le chiavi della casa di Rossella che riapre così le porte della sua vita alla madre. E la storia non può che concludersi con la busta che scorre via e un grande abbraccio tra madre e figlia.