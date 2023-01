C’è Posta per te, la storia di Giovanni e la mamma. Maria De Filippi ha condotto un’altra puntata ricca di emozioni del popolare programma dove vengono presentate storie familiari difficili, tradimenti e voglia di ricominciare insieme. Sono sempre tanti i telespettatori e tra questi ieri, sabato 14 gennaio, c’era pure Elisabetta Gregoraci. La showgirl ha voluto commentare con un eloquente “Che storia bellissima! Che emozione ascoltare una storia così straordinaria” la vicenda di Giulio ed Eleonora.

Nello show è intervenuto anche il pilota di Formula 1 Charles Leclerc. Tra i protagonisti della serata, comunque, c’è stato anche Giovanni, un giovane ragazzo portato nel programma dalla mamma Adele. I due si sono allontanati circa 4 anni fa e adesso la donna ha chiesto aiuto a C’è Posta per Te per poter ricucire il rapporto col figlio. Maria De Filippi ha cercato in tutti i modi di convinvere Giovanni ma lui non ne ha voluto sapere e ha deciso di non aprire la busta.

La storia di Adele e Giovanni e gli sviluppi dopo il programma

Adele non ha più rapporti con Giovanni dal 2019. Il ragazzo, al contrario della sorella maggiore Roberta, non ha mai accettato la separazione dei genitori e così ha chiesto alla mamma di tornare col padre. I due si erano lasciati per la volontà di Adele di specializzarsi nel suo lavoro di estetista, cosa osteggiata dal marito. Dopo la rottura l’uomo ha cercato di tornare con Adele, ma lei ha rifiutato la proposta. Giovanni ha preso le parti del papà e ha tagliato definitivamente i ponti con la mamma.

A C’è Posta per Te Giovanni è stato irremovibile e non ha voluto aprire la busta. Il giovane ha sostenuto che per i figli si fa di tutto e che quindi non perdona la mamma che sarebbe dovuta tornare con il papà. Maria De Filippi ha cercato di far cambiare idea al ragazzo, ma non c’è stato verso. Poi, però, una volta spente le telecamere, ecco la svolta inattesa.

Come tutti sanno la puntata andata in onda sabato di C’è Posta per te è stata registrata mesi fa. E nel frattempo Giovanni ha cambiato idea. Sui suoi profili social C’è Posta per ha informato tutti della bella novità: “Dopo qualche tempo dalla registrazione mamma e figlio si sono ritrovati”. E mamma Adele è ovviamente al settimo cielo: “Il momento più bello è tra le tue braccia… Il mio piccolo grande uomo…

Con te la mia vita si è completata… Sono strafelice”. E Giovanni: “Dopo tanto tempo ho ritrovato il coraggio di avvicinarmi di nuovo alla mia mamma”. Tutto è bene quel che finisce bene…

