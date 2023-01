La storia di Valentina e Stefano di C’è posta per te continua a far discutere. Il caso è ormai noto a tutti e in tanti sono intervenuti per muovere critiche alla trasmissione di Maria De Filippi e alla stessa conduttrice. L’organizzazione non governativa Differenza Donna ha segnalato la puntata di sabato 7 gennaio all’Agcom, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

“La trasmissione, infatti, ha divulgato la storia – sottolinea Differenza Donna – di una relazione sentimentale connotata da sopraffazione, denigrazione e mortificazione dell’uomo sulla donna, rappresentando una dinamica misogina delle relazioni in assenza di qualsivoglia intervento correttivo da parte della conduttrice”.

Valentina e Stefano di C’è posta per te stanno ancora insieme

Forse il fatto che non si seguissero sui social ha fatto nascere l’ipotesi rottura. Ma è stata Valentina a pubblicare su Instagram la risposta a chi chiedeva quale fosse la situazione tra i due. “Non ho detto che gli errori da parte sua non ci sono stati. Lo ha confermato anche lui. Però da qui a dire che è un mostro, un orco, un uomo di m*** e che io sono stata vittima di abusi no, mi dispiace”, ha detto Valentina parlando di Stefano.

“Torneremo a sorridere, perché quello che sei in fondo al tuo cuore solo io posso saperlo e chi ti conosce davvero. – ha scritto ancora Valentina parlando di Stefano – facile dare pareri se non si conosce la persona e il vissuto, e io dopo averti sposato e averti donato tre figli penso che come ti descrivono non sei. Ognuno di noi ha qualche difetto, chi più chi meno, ma se siamo ancora qui è perché quel mostro come ti descrivono non conoscendoti tu non lo sei. E sì torneremo a sorridere, ma di nuovo insieme”.

La storia di Valentina e Stefano ha colpito la maggior parte dei telespettatori, i quali hanno lanciato un’accusa gravissima. Normalizzare la violenza contro le donne. “Allucinante”, ha scritto anche la madre di Chiara Ferragni. “E poi ci chiediamo il motivo di tanta violenza continua contro le donne”, l’accusa a C’è posta per te dopo la storia di Valentina e Stefano.