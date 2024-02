Episodio che indubbiamente farà discutere a lungo quello verificatosi nelle scorse ore al Grande Fratello. Protagonisti Perla e Varrese, con la prima che ha lanciato una sorta di avvertimento al compagno di avventura. Era in corso un lavoro affidato loro dagli autori, ovvero la realizzazione di un cortometraggio che dovrà durare tre minuti. Ma Massimiliano avrebbe fatto qualche gesto che ha scatenato delle polemiche.

E nella casa del Grande Fratello la prima a lanciare l’allarme è stata Perla, che ha invitato Varrese a fare molta attenzione. Il rischio è che possa emergere qualcosa che possa danneggiarli. A lavorare insieme ai due coinquilini per questo cortometraggio c’erano pure Letizia, Garibaldi e Paolo. E vediamo insieme cosa gli ha detto la Vatiero nel filmato, diventato virale.

Grande Fratello, Perla avverte Varrese: “La tua aggressività…”

Durante una pausa del cortometraggio, le immagini trasmesse dal Grande Fratello hanno puntato l’attenzione su Perla che ha cominciato a parlare con Varrese. Quest’ultimo avrebbe avuto, stando al racconto di alcuni utenti in rete, un atteggiamento tutt’altro che tranquillo nei confronti di Letizia. E, anche se lo ha fatto durante questo momento lavorativo, l’ex fidanzata di Mirko gli ha chiesto di fare attenzione.

Sebbene Perla non abbia fatto direttamente il nome di Letizia, si è subito pensato che ce l’avesse per quanto successo tra la fotografa e Varrese: “Non ti rivolgere in modo aggressivo nei confronti di… Capisci a me, non diamo modo di dire cose. So che lo fai a livello lavorativo, ma non diamo modo”. L’ipotesi è che si riferisse a Beatrice, che potrebbe protestare per questo comportamento di Massimiliano nella prossima puntata in diretta.

#Grandefratello

Apprendiamo che per merla il primo pensiero che ha dopo aver visto il paziente delirante rivolgendosi in maniera aggressiva verso una donna è preoccuparsi che beatrice possa farlo notare pic.twitter.com/EMZUqxrrAE — fm (@La_gazzette) February 1, 2024

Quindi, da parte di Massimiliano c’è stata una reazione pacata a quelle frasi di Perla, facendo intuire che lo stesse facendo unicamente per lavoro. Ma vedremo se ci saranno ripercussioni già nelle prossime ore sul clima al GF.