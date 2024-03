Il messaggio del Grande Fratello per Giuseppe Garibaldi. Nella puntata di ieri, giovedì 21 marzo, ci sono state addirittura tre eliminazioni. Una era in qualche modo prevedibile, quella di Alessio Falsone che ha lasciato la Casa dopo una serie di gesti e comportamenti che non sono piaciuti al pubblico. Poi dal televoto flash è stato eliminato Federico Massaro, mentre Simona Tagli è stata eletta quarta finalista dopo Beatrice, Rosy e Massimiliano.

Ma c’è stato anche un secondo televoto flash nel quale ad avere la peggio contro Greta Rossetti e Perla Vatiero è stato proprio Giuseppe Garibaldi. In molti hanno imputato alle sua scelta di appoggiare Anita Olivieri il motivo della sua eliminazione. Queste le sue prime parole dopo l’eliminazione: “Grazie a tutti voi per il sostegno che mi avete dato in questi sei lunghi mesi. Ancora devo digerire l’uscita che fa un po’ male, ma sono contento di aver dato tutto me stesso con onestà e sincerità, giocando sempre alla pari. Grazie a tutti di vero cuore”.

Il messaggio del GF per Giuseppe Garibaldi: è la prima volta

Tra lo sconcerto e lo stupore molti fan hanno commentato l’eliminazione di Giuseppe Garibaldi: “Giuseppe ancora a difendere Anita? Ti sei giocato la finale ….ciao ciao😢”. Un altro ha commentato: “Secondo me lo ha penalizzato il fatto di aver dato ragione ad Anita? l’ultima ca***ta che ha fatto!!” e in tanti hanno messo il ‘mi piace’.

Senza dubbio Giuseppe è stato uno dei concorrenti più amati di questa edizione. Protagonista di uno dei primi flirt all’interno della Casa, con Beatrice, il 31enne di Palmi ha saputo conquistare il pubblico per la sua genuinità e il suo carattere positivo. In tanti erano convinti che potesse tranquillamente approdare in finale e giocarsi le sue chance per la vittoria finale, anche Marco Maddaloni lo dava tra i favoriti. Ma così non è stato.

Giuseppe Garibaldi non è riuscito a conquistare solo gli spettatori, ma anche gli autori del Grande Fratello. Ad un certo punto durante la puntata, infatti, si è sentita la regia dire: “Grazie Giuseppe“. E lui ha subito risposto: “Grazie a te, GF” soffiandosi il naso e molto emozionato. Qualcuno ha giustamente sottolineato che è la prima volta che il GF ringrazia esplicitamente un concorrente per la sua partecipazione. Evidentemente Garibaldi è riuscito a entrare nel cuore di molti, compresi gli autori del reality di Canale 5.

