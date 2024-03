Grande Fratello, l’eliminazione choc di Giuseppe Garibaldi. È stata davvero una grande sorpresa l’eliminazione dal reality del concorrente calabrese. I fan e il pubblico in generale non si aspettavano che il collaboratore scolastico potesse lasciare lo show ad un passo dalla finale che si terrà lunedì 25 marzo. E adesso in tanti discutono sui motivi che hanno portato alla sconfitta di Giuseppe

Addirittura c’era chi, come Marco Maddaloni, dava Giuseppe Garibaldi come possibile vincente e comunque sicuramente tra i finalisti. Tuttavia è stato lo stesso concorrente a compiere una serie di scelte che, ben lungi dal rivelarsi strategiche, lo hanno portato alla disfatta. Lui stesso è stato colto di sorpresa dall’annuncio dell’eliminazione ed è scoppiato a piangere.

Le prime parole di Garibaldi e le accuse degli spettatori

Appena tornato alla vita di tutti i giorni dopo la cocente eliminazione Giuseppe Garibaldi ha scritto: “Volevo ringraziare tutti voi per il sostegno che mi avete dato in questi sei lunghi mesi. Ancora devo digerire l’uscita che fa un po’ male, ma sono contento di aver dato tutto me stesso con onestà e sincerità, giocando sempre alla pari. Grazie a tutti di vero cuore”.

Se per molti la sua eliminazione è stato uno choc qualcuno in realtà aveva previsto che alcune sue decisioni gli sarebbero costate carissime. E infatti c’è chi ha commentato: “Giuseppe ancora a difendere Anita? Ti sei giocato la finale ….ciao ciao😢”. Un altro scrive: “Secondo me lo ha penalizzato il fatto di aver dato ragione ad Anita? l’ultima ca***ta che ha fatto!!” e in tanti hanno messo il ‘mi piace’.

Ancora: “2 volte hai sbagliato prima a nominare Max e stasera Perla, perché non sei un giocatore né un calcolatore, la finale te la meritavi tutta, troppo altruista sei stato, sei il vincitore morale del GF, il più umile che il GF abbia mai ricordato”. E poi: “Ti sei fregato due volte!! Avresti dovuto scegliere Letizia“. In ogni caso, nonostante le critiche, moltissimi avrebbero voluto vederlo in finale: “Non è giusto che sia uscito Giuseppe, avrebbe dovuto vincere lui per i valori e il grande cuore che ha” ha scritto un suo follower.

