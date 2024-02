Grande Fratello, quando torna Giuseppe Garibaldi. Il malore del barista calabrese ha gettato letteralmente nel panico i concorrenti nella Casa. Inizialmente si è temuto il peggio e lo stesso Marco Maddaloni ha invitato gli altri a non toccargli il cuore, convinto che si trattasse di un infarto. Col passare delle ore, invece, si è capito che la situazione è meno grave del previsto.

C’è stato comunque modo di polemizzare anche su questo malore e in particolare sulla reazione di Massimiliano Varrese. Il pubblico ha notato: “In casa tutti preoccupati e sconvolti per Giuseppe e questo soggetto si taglia i capelli in bagno con tutta tranquillità. Booo”. In ogni caso adesso il Grande Fratello ha aggiornato i telespettatori sulle condizioni di salute di Giuseppe Garibaldi.

Come sta e quando rientra Giuseppe Garibaldi: l’annuncio del GF

Dopo essere stato portato via in ambulanza in tanti si sono preoccupati per la salute di Giuseppe Garibaldi. Inizialmente si pensava che il concorrente avesse preso la scossa in bagno. Poi si è scoperto che era svenuto. Successivamente è stato ricoverato all’ospedale di Tor Vergata. Il fratello ha tranquillizzato tutti sulle sue condizioni di salute. Ora l’annuncio del Grande Fratello.

Il fratello di Giuseppe ha fatto sapere: “Dopo il grande spavento di ieri sera, vogliamo comunicarvi che Giuseppe sta bene; ha effettuato i dovuti accertamenti e continuerà ad essere monitorato nelle prossime ore, nella speranza di vederlo nella casa del #grandefratello il prima possibile 💪🏽”.

Anche il Grande Fratello ha diffuso una comunicazione ufficiale sulla salute di Giuseppe Garibaldi: “Giuseppe Garibaldi, in seguito a un leggero malore, è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici. Ora sta bene e rientrerà appena possibile“.

