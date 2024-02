Momenti di panico al Grande Fratello con Giuseppe Garibaldi che ha accusato un malore e Anita Olivieri ha iniziato a gridare chiedendo agli altri di avvisare gli autori e chiedere aiuto. “Raga dai chiamate subito il GF. Dovete chiamare il GF“, si sente urlare la romana. Pocoi dopo davanti la casa è arrivata un’ambulanza e pare che il bidello calabrese sia stato visitato immediatamente. Per circa mezz’ora su Mediaset Extra e sul sito del Grande Fratello è andata in onda un’inquadratura ferma sulla piscina ma con il suono dell’ambulanza in sottofondo.

La produzione del reality show di Canale 5 non è ancora intervenuta per svelare le reali cause del malore di Giuseppe Garibaldi, che almeno nella mattina di sabato 3 febbraio 2024 non ha ancora fatto rientro in casa. Non si hanno ancora notizie o certezze ma secondo le prime indiscrezioni che provengono tutte da fonti non ufficiali, il concorrente del reality show avrebbe avuto un calo di pressione.

Come sta Garibaldi dopo il malore al GF

In serata, appena si è diffusa la notizia, sono iniziate a circolare diverse indiscrezioni. Alcuni utenti hanno pensato che fosse svenuto a seguito di una scossa mentre si trovava in bagno. Questa ipotesi è nata dopo uno scambio tra Stefano e Fiordaliso. Pare comunque che il concorrente sia stato ricoverato all’ospedale di Tor Vergata.

Ma come sta Giuseppe Garibaldi? Come detto, nessuna news sul sito del Grande Fratello ma forse Paolo Masella è stato informato dagli autori. In un video apparso su X, infatti, si sente Greta, preoccupata per la situazione, chiedere informazioni al macellaio: “Ma secondo te come sta?”.

Greta chiede di Giuseppe a Paolo e lui le dice che sta bene.

Ora che lo sapete potete anche smetterla di fare moralismi e stupide guerre#GrandeFratello pic.twitter.com/mBcAW7oqMR — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) February 2, 2024

E Paolo, tranquillizzando l’ex single di Temptation Island ha affermato che il collaboratore scolastico starebbe bene. Sembra dunque che le condizioni di Garibaldi non siano preoccupanti e dunque a breve potrebbe fare ritorno nella casa, ovviamente a seguito di tutti i dovuti accertamenti.