Grande Fratello, Giuseppe e Anita: cosa è successo tra i due. Si fa un po’ di chiarezza dopo il brutto allontanamento tra i due concorrenti, insieme sin dai primi giorni di questa avventura. A raccontarlo è proprio lui, su come sia cambiato il rapporto tra lui e la ragazza. Che poi, c’è da dirlo, sin dalle prime ore di questo reality i due non si sono mai lasciati: sono stati praticamente inseparabili. A raccontarlo è proprio il ragazzo che, parlando con Letizia e Paolo, racconta di non vedere via d’uscita.

Il ragazzo confessa che nella sua vita, ha “sempre messo l’amicizia davanti a qualsiasi cosa, persino l’amore”. Paolo poi dice a Giuseppe: “Mai avrei pensato che saremmo stati qui a commentare una vostra lite”. “Sono molto deluso”, risponde allora Giuseppe e ancora: “Ecco, se fai del bene, non torna indietro. Se Anita è matura, anzi, se davvero mi vuole bene, deve fare un passo anche lei, altrimenti vuol dire che è stata un’amicizia nata e finita qui dentro”.





Grande Fratello, Giuseppe e Anita: cosa è successo tra i due

A fare un po’ di chiarezza, poco dopo, sono Perla e Greta, in Giardino. Le ragazze non si danno pace sulla faccenda di Anita e Giuseppe e Perla racconta: “Vedo Giuseppe molto strano, non lo capisco più”. “Com’è possibile che sia finita così?”, dice Greta. Nessuna delle due si riescono a spiegare come si sia arrivati a questo punto e di questa amicizia tanto forte che di fatto sta morendo nel silenzio: “Parlo di entrambi, sia Giu sia Ani, nessuno dei due fa qualcosa, io sarei impazzita”.

Perla poi fa una confessione parlando dal punto di vista di Anita: “Anche se capisco come ci si possa sentire sotto pressione, con la pressione delle attenzioni o delle richieste. La capisco, la sto vivendo anche io in altri rapporti”. Anche Greta è d’accordo con questo punto di vista eppure nessuna delle due approfondisce il discorso.

sentire da greta e perla che giuseppe è pesante

Ora la domanda sorge spontanea: di chi diavolo stanno parlando? Chi è la persona o le persone in questione? Chi fa attenzioni e/o richieste ad Anita? O parlavano di Giuseppe e non ci siamo resi conto del cambiamento di soggetto? Questa cosa sta facendo impazzire tanti spettatori del reality, forse Alfonso Signorini dovrebbe indagare di più.

