Grande Fratello, dentro la casa tra gli inquilini cresce l’attesa per la nuova puntata di stasera, 4 marzo 2024. Quali saranno i temi della trasmissione? Tutti danno per scontato che si tornerà a parlare della fine della relazione di amicizia tra Giuseppe e Anita, uno degli argomenti più caldi anche sui social.

A questo proposito, proprio Garibaldi poco fa ha avuto un confronto in salone con altri due compagni di viaggio per spiegare come vede la cosa. Sono le due persone più vicine a lui in questo momento difficile: Paolo e Letizia. A loro ha comunicato di aver preso una decisione definitiva su Anita.

Grande Fratello, Garibaldi ferito e deluso da Anita: “Ecco cosa ho deciso”

Sono giorni molto difficili per il collaboratore scolastico originario della Calabria all’interno del Grande Fratello. Giuseppe si sente ferito nel profondo dell’animo, non ha ancora digerito le accuse di Anita nei suoi confronti: “Hai un carattere troppo appiccicoso”, gli ha detto lei senza pietà. Lui ritiene di essere stato dipinto per una persona diversa da come si sente. E la cosa più grave per Giuseppe è che queste accuse sono arrivate da parte di Anita in diretta tv, durante la puntata di mercoledì scorso.

L’ingresso di Alessio Falsone poi è stato un altro duro colpo. Il giovane aspirante allenatore di calcio ha scalato subito posizioni agli occhi di Anita. La ragazza ha confessato di mostrare un interesse reale per il nuovo concorrente. “Se fosse entrato già all’inizio sarei stata in seria difficoltà”, ha ammesso.

Giuseppe si sente messo da parte dalla sua amica. E adesso, in vista della puntata di stasera, ha rivelato a Paolo e Letizia che per lui anche l’amicizia è finita. Troppo grande la delusione. “Da parte mia lei può far e quello che vuole con chi vuole, se viene a chiedermi un consiglio glielo do, senno mi limito a stare zitto. Diventa più una conoscenza, non è tanto una amicizia”.

Giuseppe ha parlato a cuore aperto ma scuro in volto: “Per me l’amicizia ha un valore assurdo. Fuori da qui in ambito di amore ho pure peccato proprio per l’amicizia. Per è stata più una delusione”, ha aggiunto tornando a parlare del comportamento di Anita. Poi ha fatto un riferimento all’accusa di essere : “Io non voglio passare un’altra volta per quello che sono già passato. Deve essere lei se si ritiene una persona matura a fare dei passi indietro se ci tiene”.

Dal canto loro Paolo e Letizia hanno cercato di rassicurarlo, sostenendo che non è intenzione di Anita perdere per sempre il rapporto che avevano e che sicuramente lei tornerà sui suoi passi, superata questa fase. Ma Giuseppe a dire il vero non è sembrato molto convinto di questo.