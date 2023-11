Grande Fratello, Giampiero Mughini dice chi vincerà. L’improvviso abbandono del polemista, giornalista e scrittore è stata una doccia fredda per i tanti telespettatori che adoravano il suo modo di fare e le sue battute velenose, ma mai volgari. Sicuramente la sua partecipazione ha aggiunto ironia e, perché no, un tocco di classe alla Casa. È stato lui stesso a spiegare il motivo della sua decisione giunta come un fulmine a ciel sereno.

“Questo è dovuto per vigliaccheria – le parole di Giampiero Mughini – dopo un mese in cui non ho avuto i miei cinque quotidiani e la mia biblioteca. Al 75% conta una cosa di cui mi dovete perdonare: c’è un libro che devo consegnare entro dicembre. A questo libro non posso rinunciare. Questo mio libro è giunto allottavo mese, io vi chiedo scusa. Per me è dolorosissimo. Ognuno di voi è atteso a casa mia per pranzo”. Ed è sempre lui a fare il nome di chi vincerà questa edizione.

Giampiero Mughini a Verissimo con la moglie: “Vi dico chi vince il GF”

Giampiero Mughini è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata di sabato 25 novembre. Al suo fianco la moglie Michela Pandolfi che da oltre 30 anni è la sua dolce metà. I due non hanno avuto figli, ma il loro legame è fortissimo. Qualche tempo fa lei stessa al settimanale di Alfonso Signorini aveva rivelato: “Se è stato fedele in questi 30 anni? No. Non l’ho beccato, me l’ha detto lui. Parliamo di vent’anni fa. Forse non l’ho mai perdonato. Se l’ho mandato via da casa? Non potevo”.

I due hanno parlato della loro storia, ma ovviamente Giampiero Mughini ha riservato interessanti dichiarazioni sulla sua esperienza al Grande Fratello: “Mi sto riprendendo, ma non perché sia stata una brutta esperienza, semplicemente impegnativa”. Il giornalista si è detto molto soddisfatto della sua partecipazione al reality: “Ho capito che ne è valsa la pena. Ragazzi e ragazze giovani di cui potevo essere il bisnonno mi hanno accolto con grazia”.

Sul vincitore di questa edizione Giampiero Mughini non ha alcun dubbio: “Io penso che la mia cara Beatrice Luzzi sia una persona giusta per la vittoria perché lei è una persona piena, ha la sua esperienza, ha la sua fisionomia, ha il suo carattere e talvolta persino caratteraccio”. Contrariamente a quanto si pensava, dunque, il suo pronostico vede favorita l’attrice e non Alex, per il quale comunque Mughini ha speso bellissime parole, come potete leggere qui sotto.

