Grande Fratello 2023, nuovo malore per Garibaldi. Sono trascorsi pochi giorni da quando il gieffino ha lasciato l’ospedale per fare ritorno nella casa più spiata d’Italia. Momenti dunque di apprensione poi la situazione sembrava essere rientrata fino a quando il concorrente è stato nuovamente colto dal malessere che ha dunque richiesto un ulteriore ricovero. La situazione.

Garibaldi vittima di un altro malore, cosa sta succedendo. La situazione sembrava essersi normalizzata fino a quando il concorrente non ha accusato nuovamente un malessere che ha richiesto il trasporto in ospedale. A dare l’allarme Grecia Colmenares, che parlando con Stefano Miele ha sentito degli strani rumori dal bagno: “C’è qualcuno in bagno che vomita”, ha detto l’attrice.

Garibaldi vittima di un altro malore, cosa sta succede se il gieffino abbandona il gioco prima del previsto: le ipotesi

“Giuseppe Garibaldi è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici. #GrandeFratello”, si legge nel post pubblicato dall’account ufficiale del reality show alle 22:19. E adesso alla luce della vicenda, si vocifera non solo dell’abbandono del concorrente ma anche di una penale a cui andrebbe incontro laddove appunto non faccia ritorno in casa. E questo anche nel caso di sopraggiunti motivi di salute?

La possibilità che i concorrenti vadano incontro al pagamento di una penale non sarebbe del tutto da scartare, anche in caso di motivi di salute. Probabilmente la spiegazione riguarda il fatto che molti concorrenti potrebbero usarla come una scusa. In ogni caso si tratta solo indiscrezioni al momento. Non per questo però i commenti degli utenti circa la vicenda hanno tardato ad arrivare. “Per motivi di salute, certificati da un medico, non può esistere alcuna penale. Sarebbe comunque bene che Giuseppe pensasse seriamente a curarsi prima che rientrare e se proprio fosse necessario abbandonare che lo facesse. La vita è una”.

In attesa di comprendere meglio la situazione, i fan in ogni caso sperando che il gieffino si stia sottoponendo solo ad alcuni accertamenti del caso e che la situazione possa presto tornare alla normalità. Soprattutto per il bene del concorrente. Si resta in attesa di ulteriore aggiornamenti.