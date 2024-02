Grande Fratello, Alessio Falsone arrabbiato con gli altri inquilini. Da qualche tempo abbiamo notato che il nuovo entrato non si fa scrupoli e dice spesso e volentieri le cose in faccia. Tanto da arrivare a scontrarsi ed accusare diversi coinquilini. L’ex fidanzato di Carolina Stramare ha attaccato Simona Tagli, colpevole di essere poco educata, ma anche Greta per il suo atteggiamento equivoco con Sergio.

Un altro momento di grande tensione c’è stato nel pomeriggio di oggi, venerdì 23 febbraio. Mentre i concorrenti preparano il TGF Alessio Falsone cerca le sue proteine. Il giovane cerca la sua busta di carta ovunque in cucina, ma non la trova. Nel corso della ricerca il nervosismo aumenta, fino a quando non decide di cercare nel secchio della spazzatura e lì fa la scoperta. E parte all’attacco.

Alessio si scaglia contro Federico: è lite nella Casa

Subito dopo aver ritrovato la busta di carta senza proteine Alessio ha capito che qualcuno aveva preso il suo pasto. E dal momento che nella Casa c’è solo un altro concorrente che fa uso di questo tipo di cibo lo ha subito accusato: “Proteine finite, quindi qualcuno se l’è prese. Fefè tu sei l’unico che si mangia le proteine, però, brother… eh”.

Federico risponde piuttosto risentito: “Puoi chiederlo a chiunque, chiedilo in confessionale, fatti mandare i video al posto di accusare…”. Ne nasce una accesa discussione e Alessio ribatte: “No, non accuso, però non ti devi scaldare ogni volta”.

Federico chiede ad Alessio di farsi dare le registrazioni video per togliere ogni dubbio, ma Alessio risponde che sicuramente non gliele daranno. Alla fine non si sa che fine abbiano fatto le proteine. Falsone è nervoso e va a camminare in giardino salvo affermare che vuole chiarire con gli altri e scoprire chi ha preso il suo pasto. Federico dal canto suo non appare sereno: “Non sono stato io, chiedi a chiunque… Ogni tanto gli girano eh…”. IL VIDEO DELLA DISCUSSIONE

