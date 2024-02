Grande Fratello, Alessio Falsone e Perla Vatiero contro Greta Rossetti. Da qualche giorno il pubblico sta conoscendo il carattere del nuovo arrivato, Alessio, che in diverse occasioni si è scagliato contro Beatrice e Simona Tagli. Adesso, invece, il destinatario delle sue critiche è Greta che recentemente si è avvicinata a Sergio D’Ottavi, ma lancia segnali equivoci anche ad altri, compreso lo stesso Alessio.

Quest’ultimo aveva già rimproverato Greta colpevole a suo dire di dare false speranze a Sergio il quale invece è molto preso dalla ragazza. Poi lei ha riferito ad Alessio che preferisce non andare oltre con il surfista. Vuole rimanere single e lui lo sa. Mentre arriva una segnalazione dall’esterno proprio su Falsone, che sarebbe fidanzato, quest’ultimo attacca nuovamente Greta, supportato da Perla.

Perla e Alessio se la prendono con Greta: le accuse all’ex tentatrice

Alessio Falsone ha chiesto a Greta di comportarsi diversamente con Sergio D’Ottavi. Quest’ultimo vorrebbe continuare la frequentazione fuori dalla Casa e dà un significato diverso agli abbracci, seppur smaliziati, dell’ex tentatrice. Insomma, sarebbe il caso che lei fosse più responsabile di quello che provano le altre persone. Sia lui che Perla hanno provato a dare dei consigli a Greta, la quale però ha avuto un atteggiamento ostile.

Così i due in confessionale si sono pesantemente scagliati contro Greta. Alessio ha dichiarato di non ritenere l’ex di Mirko credibile a causa dei suoi comportamenti contradditori: “Secondo me è più una frequentazione quella con Sergio, rispetto magari a quella con Vittorio che poteva essere un’amicizia”.

Io ci provo a credere a Greta ma….

Ci voleva uno schietto come Alessio comunque…#GrandeFratello #serginers #sergetti pic.twitter.com/b778eJ0ZY7 — 🍉 Wanda 🇵🇸 (@bebe_am9) February 23, 2024

Anche Perla non è stata tenera con lei e dopo averla invitata a “dare più peso alle cose che fai“, l’ex concorrente di Temptation Island ha affermato che i suoi gesti di ‘attaccamento’ possono essere mal interpretai dalle altre persone. Parlando con loro, tra l’altro, Greta aveva ammesso che anche la madre le rimproverava di essere troppo espansiva. Nonostante ciò non sembra aver recepito in pieno i ‘consigli’ di Alessio e Perla: cambierà davvero atteggiamento nella Casa?

