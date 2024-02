Grande Fratello, stasera si preannuncia una puntata ricca di colpi di scena. Nel pomeriggio, in giardino, Greta Rossetti ha a lungo parlato con Alessio. Per l’ex di Mirko Brunetti le critiche in questo periodo sono state feroci. A chiederne la squalifica era stato il marito di Beatrice Luzzi. “Se io fossi il capo autore, manderei in onda la clip di Greta e ne farei oggetto di squalifica. Non sono un autore ma se lo fossi questa situazione la tratterei così”.

E ancora: “Quella che ha detto Greta è una cosa gravissima che forse andrebbe sanzionata e forse Beatrice vorrà darci un seguito quando sarà fuori. Dal punto di vista della tutela della reputazione di Beatrice, la cosa è talmente sciocca e inverosimile che non c’è bisogno di alcuna mia difesa”. Non bastassero le critiche fuori dalla Casa, anche dentro gli inquilini non sono stati teneri con Greta. Ieri erano stati Greta e Maddaloni.





Grande Fratello, Greta Rossetti chiude con Sergio

Dopo l’uscita di Vittorio Menozzi e l’ingresso di Alessio Falsone, Greta Rossetti si è avvicinata a quest’ultimo ma sembra avere un ottimo feeling anche con Sergio D’Ottavi. Un atteggiamento che non piace a Maddaloni e Perla. Secondo il punto di vista di Perla, la compagna di reality non ha ancora capito come approcciare al gioco. E Maddaloni ha aggiunto. “Io e Perla stiamo dicendo questo, che è sbagliato farlo con più persone”.

Oggi Greta ha preso una mezza decisione. Parlando con Alessio si è espressa su Sergio. Nonostante sia una bravissima persona, Greta preferisce non andare oltre con lui. Vuole rimanere single e lui lo sa. Le piace proprio perché non è invadente. Se fosse stata come un tempo, si sarebbe già lasciata andare, ma adesso la ragazza è cambiata. Si è regalata fin troppe volte, non ricadrà negli stessi errori.

“C’è da crederle?”, si chiedono i fan. Una parte dice di sì: “Finalmente si è decisa. Ero sicura finisse con Alessio”. Stasera qualcosa succederà, intanto il gioco potrebbe prendere strade finora impronosticabili. Grande protagonista sarà, ancora una volta, Beatrice Luzzi per tutti la vera vincitrice morale del Grande Fratello.