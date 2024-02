A Uomini e Donne tiene sempre più banco Ernesto Russo. Ricordiamo che era già stato un cavaliere nel 2015 per poi tornare a sorpresa nello studio di Maria De Filippi alla fine del 2023 come corteggiatore di Ida Platano. Dopo qualche settimana si è auto eliminato, salvo poi ripresentarsi ma per sedere nel parterre del Trono Over. Sin da subito ha manifestato interesse per Barbara De Santi, anche lei vecchia conoscenza del programma in onda nel primo pomeriggio su Canale 5.

Barbara ha infatti partecipato per la prima volta a Uomini e Donne nel 2011 e nel corso degli anni è uscita e poi rientrata in trasmissione diverse volte. E dopo 2 anni di assenza, rieccola in veste di dama a inizio stagione. Tra i due è scattato subito qualcosa, perché anche lei non è sembrata per niente indifferente ai complimenti del cavaliere, tanto che sia Tina Cipollari che Gianni Sperti hanno fatto notare come sia cambiata rispetto al passato.

UeD, colpo di scena Ernesto: la rivelazione di Barbara

Ma a quanto pare c’è già una battuta d’arresto in questa conoscenza che prometteva scintille. Ernesto e Barbara hanno fatto un’esterna in albergo e lui ha ammesso ancora una volta di essere molto attratto: “È una bellissima donna, mi attrae”. Ma dopo questo commento è arrivato il colpo di scena, con Barbara che ha sorpreso tutti, svelando nel corso della puntata cosa è successo tra loro.

“È stata dura non baciarci ma non perché non avessimo voglia, è scappato dalla stanza“, ha detto la dama. Sembrerebbe dunque che il cavaliere per non farsi coinvolgere troppo dalla situazione ha preferito andare via. Sempre Barbara ha poi confidato di essere molto coinvolta dalla dolcezza di Ernesto, anche se sembra emergere maggiormente la sua “parte erotica”.

Ma allora perché è scappato? Nonostante ci sia coinvolgimento fisico e mentale, Ernesto pare di non volersi precludere la conoscenza con altre dame, tra cui Jessica e questa situazione sembra aver mandato un po’ in paranoia Barbara De Santi, che si è anche abbandonata al pianto. E dire che proprio con lei Ernesto aveva detto di voler “scrivere Cinquanta sfumature di grigio”.