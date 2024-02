Caos ancora una volta al Grande Fratello per alcune dichiarazioni di Varrese. All’esterno del programma una marea di persone ha iniziato ad attaccare duramente Massimiliano, reo di aver detto qualcosa che proprio non è andato giù. Stava parlando con Maddaloni, quando all’improvviso si è lasciato sfuggire delle cose sulla sua vita che hanno creato tante polemiche.

Il social network X è stato inondato da commenti di telespettatori del Grande Fratello, certamente non favorevoli nei confronti di Varrese. Non siamo in presenza della prima volta in cui accadano situazioni del genere, ma stavolta le reazioni sono sembrate ancora più forti. E questo sicuramente non lo aiuterà moltissimo, dato che ci avviciniamo sempre più alla fine della trasmissione.

Grande Fratello, Varrese bersagliato di critiche: “Figura di me***”

La situazione è esplosa fuori dal Grande Fratello, dopo che hanno ascoltato alcune dichiarazioni di Varrese, che si è soffermato sulla sua popolarità come attore ai suoi tempi d’oro. Infatti, ha esclamato: “Nella mia vita ho già vissuto delle botte di popolarità enormi, in varie fasi d’età. Cioè popolarità quella proprio estrema eh. Quindi la so gestire“. Da qui il putiferio.

E da qui in poi, come abbiamo potuto leggere su X, c’è stata un’ondata di critiche verso Varrese per la sua pochissima modestia: “Ma è uno sconosciuto”, “Ma chi lo ha mai visto prima? Vatti a nascondere che hai fatto solo figure di me***“, “Vorrei definirlo ridicolo, ma la mitomania di questo tizio, oltre ad essere irritante, è seriamente preoccupante”. Ma non finisce qui.

Mi fa volare questo sconosciuto.#grandefratello pic.twitter.com/izV9GaB5oj — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) February 20, 2024

Ma chi mai lo ha visto a sto ratto prima del Gf?? Ma vatti a nascondere che hai fatto solo figure di merda va… Buffone!!! — Hope (@Hope55518548) February 20, 2024

Tanti hanno anche pubblicato emoticon di risate, infatti hanno ironizzato moltissimo su quelle parole di Varrese, e altri hanno continuato a definirlo mitomane e anche molto narcisista.