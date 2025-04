Per Helena Prestes è arrivato il momento di tornare alla vita di tutti i giorni, dopo l’intensa esperienza vissuta nella Casa del Grande Fratello. La modella brasiliana, uscita da poco dal celebre reality show di Canale 5, si sta riappropriando dei suoi spazi e delle sue abitudini, ma il rientro nel mondo reale non è stato privo di ostacoli. In un video condiviso sui social, è emerso infatti un retroscena poco piacevole che riguarda proprio le prime ore trascorse fuori dalla Casa: Helena avrebbe ricevuto minacce da parte di alcuni fan particolarmente accesi di Alfonso D’Apice.

Una situazione preoccupante, denunciata pubblicamente da chi le è vicino: “Datevi una calmata, questa cattiveria è fuori controllo”, si sente dire nel filmato. “Mi stanno mandando degli screen con cose assurde scritte a Helena. Alcune persone dovrebbero davvero farsi aiutare. Il fandom è una cosa, il personaggio visto nel reality un’altra. Minacciare una persona che non ha fatto nulla è inaccettabile”.





Grande Fratello, Helena presa di mira dagli haters

Nonostante il clima teso, non tutto ciò che Helena si porta via dal Grande Fratello ha un sapore amaro. Anzi, tra le esperienze più significative vissute nella Casa figura il legame costruito con Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa e vincitrice dell’edizione. Le due hanno attraversato anche momenti di crisi, come raccontato proprio da Jessica in un’intervista rilasciata a Leggo.

“È stato un momento molto difficile quello tra me e Helena. Ero esausta, avevamo raggiunto il limite, anche a causa della mia situazione con Luca Calvani. Abbiamo toccato il fondo”. Ma proprio quel punto di rottura, secondo Morlacchi, è servito a entrambe per crescere: “Io cerco sempre di guardare il lato positivo. Forse quel momento ci è servito per capire”.

Alfonso d’apice sei un fallito spero veramente Javier non ti parli più stai facendo sta storia per fomentare ancora di più i fandom contro Helena ma ti fanno na rapina e tu la rendi publica mah #helevier #javi7 #heleners pic.twitter.com/hav2OW9mZx — HP🐯❤️ (@prestessforever) April 2, 2025

Il rapporto tra le due finaliste sembra destinato a proseguire anche fuori dalle telecamere, segno che qualcosa di autentico è nato nel contesto, spesso turbolento, del reality show. Ora Helena Prestes si ritrova a dover affrontare nuove sfide: da un lato la necessità di difendersi da critiche e atteggiamenti tossici che troppo spesso sfuggono al controllo nel mondo dei social, dall’altro la volontà di valorizzare i legami sinceri e le esperienze formative che il Grande Fratello le ha regalato. Un ritorno alla normalità in salita, ma anche l’inizio di un nuovo capitolo.