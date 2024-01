Grande Fratello, Greta Rossetti ha un pretendente nella casa: è Fiordaliso a svelare il segreto e la reazione dell’ex di Mirko Brunetti è immediata. Intanto tutto è pronto per la puntata di lunedì 15 gennaio che dovrebbe riservare molte sorprese. C’è grande attesa per l’esito del televoto che sarà eliminatorio e quindi decreterà l’eliminazione di uno tra gli 8 nominati: Beatrice, Anita, Sergio, Stefano, Paolo, Rosanna, Federico e Monia.

Nel sondaggio su Grande Fratello forumfree, Anita e Sergio superano il 10% dei consensi, mentre dietro di loro è bagarre con 5 concorrenti divisi da una distanza minima. La preferita? Neppure a dirlo Beatrice Luzzi. La meno seguita, invece, è Monia che dovrà lottare per mantenere un posto nella Casa. Ma gli occhi sono puntanti tutti su Greta, su cui qualcuno sta facendo più di un pensierino.





Grande Fratello, Sergio molto preso da Greta Rossetti

Fiordaliso, attenta osservatrice, pensa che il nuovo entrato Sergio provi dell’interesse per l’inquilina Greta. “Tu le piaci ma non sa come agire – dice Fiordaliso – Secondo me deve sapersi giocare bene le sue carte. Lui è abituato ad essere corteggiato. Qui dentro è diverso, se ti piace una persona devi darti da fare”. La risposta di Greta è arrivata poco dopo e sembra mettere un freno.

“A me o scatta subito o non scatta, o è colpo di fulmine o niente. Se a me non mi convince subito non c’è niente da fare”. Immediati i commenti del pubblico: “La teoria di Fiordaliso è totalmente sbagliata, un uomo che per 10 anni ha avuto una relazione di 10 anni non ha bisogno di donne che gli corrono dietro, un dettaglio che sfugge alle signore che parlano: Sergio ha rispetto nei confronti di Greta”.

“Poiché sapendo che la storia con Mirko è nata sotto i riflettori mai proporrebbe un deja vu. Sono mica tutti così scafati come loro”. Sergio che sembra godere di un certo credito tra il pubblico: “Quanto mi piace questo ragazzo. Serio, intelligente, posato, umile. Peccato sia entrato tanto dopo rispetto agli altri. Persone come lui vogliamo vedere nella casa. E poi è pure figo. A quel che di Leonardo Di Caprio. Ci piace ci piace ed è pure cuoco”.