Soprese a non finire al Grande Fratello, per Fiordaliso si mette male. Negli ultimi giorni è stata spesso pizzicata dal pubblico secondo il quale avrebbe perso un po’ del suo carattere genuino. “Abbiamo visto come ti fai mettere i piedi in testa da Anita – scrive un fan -. Diciamo che ti ha fatto comodo stare nel mezzo e ora sta diventando pesante perché ci sono 2 fazioni ben distinte. Prima era tutti contro Bea”. E ancora: “Fiorda, sei cambiata: la verità è che non prendi posizione perché pensi così di arrivare alla fine e nessuno ti vota, non sei stupida e qua e là lanci i sassolini hai ben chiaro tutto”.



>> “Ma Loretta Goggi…”. Guerra anche al Grande Fratello: arriva la nuova frecciata di Rosanna Fratello

Ieri, domenica 14 gennaio, Fiordaliso aveva fatto parlare per le sue frasi su Sergio. Nel dettaglio si era detta convinta che lui fosse cotto di Greta, raccontando tra l’altro tutto alla diretta interessata. “Tu le piaci ma non sa come agire – dice Fiordaliso – Secondo me deve sapersi giocare bene le sue carte. Lui è abituato ad essere corteggiato”.





Grande Fratello, Fiordaliso precipita nei sondaggi: è la meno votata

“Qui dentro è diverso, se ti piace una persona devi darti da fare”. La risposta di Greta è arrivata poco dopo e sembra mettere un freno. “A me o scatta subito o non scatta, o è colpo di fulmine o niente. Se a me non convince subito non c’è niente da fare”. Fiordaliso (ma lei non lo sa) avrà ben altri pensieri molto presto. Il sondaggio di Novella 2000 ha rivelato come sia la meno amata della 18esima settimana.

Incassando lo 0% dei voti nella classifica dominata, come dal primo giorno, da Beatrice. “Come ormai da numerose settimane a questa parte, è ancora Beatrice Luzzi la concorrente preferita del Grande Fratello. L’attrice intanto in questi giorni ha ridato il via al suo percorso e senza dubbio nelle settimane a venire ci regalerà ancora forti emozioni”. Per la cronaca Beatrice ha incassato il 59% delle preferenze.

Intanto pare saltata l’ospitata di Mirko Brunetti. A confessarlo è lui stesso. “Ho visto che tutti sapete che lunedì entrerò come ospite in casa. Mi fa sorridere perché c’è un piccolo problema: lo sanno tutti ma io no, perché non è così. È anche abbastanza impossibile che qualcuno lo venga a sapere prima che lo sappia io”.