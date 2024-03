Grande Fratello, la vittoria di Perla Vatiero ha lasciato una parte del pubblico senza parole. intanto esce fuori una verità su Beatrice. Sui social, e sulla pagina Instagram ufficiale del programma, i commenti si sono sprecati tra chi grida al complotto e chi fatica a capire la ragioni di una vittoria in parte inattesa: “Ha vinto l’Italia cafona e analfabeta. C’era l’occasione di elevare culturalmente questo programma invece è stata votata una che non sa neanche coniugare i verbi, con un vocabolario risibile che purtroppo rispecchia il basso livello culturale del paese”, scrive un’utente.

E ancora: “Ma sinceramente parlando come si fa a far vincere Perla Vatiero? Siete vergognosi voi che l’avete votata. Cioè Beatrice ha retto un programma 6 mesi, mettendosi in gioco in tutto. Sta vrenzola che ha fatto? Mado. FOLLIA”. La vittoria di Perla, in realtà, era nell’aria già dal pomeriggio.





Grande Fratello, modificata per protesta la pagina Wikipedia

A rilanciare la possibilità era stato Amedeo Venza. Sul suo sito l’esperto di gossip aveva lanciato un sondaggio che, poche ore dopo, si era rivelato assolutamente esatto. Scriveva Venza: “Sono passate praticamente 20 ore e praticamente la situazione è quella che dovrebbe verificarsi durante la finale di stasera. Pare che le due finaliste a contendersi la finalissima saranno proprio Beatrice Luzzi e Perla Vatiero”.

“Sono arrivati fiumi di voti, ma c’è veramente una manciata che prevale su Perla rispetto a Beatrice”. Per Perla, però, la vittoria al Grande Fratello non sarà indolore. Sulla pagina Wikipedia del programma per la vincitrice è arrivato uno schiaffo. La pagina è stata modificata con un verità su Beatrice che molti ritengono inattaccabile. Si legge in alcuni screen diffusi sui social: “La diciassettesima edizione del reality show Grande Fratello (di Beatrice Luzzi) è andato in onda in…”.

A sottolineare come una parte del pubblico non abbia gradito. Per una gran parte dei telespettatori Beatrice Luzzi meritiva il prim posto. Le critiche, che continueranno ancora, hanno investito anche Alfonso Signorini, accusato (per motivi incomprensibili in realtà),di aver contribuito a manipolare la finale ed il risultato.