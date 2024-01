Nella puntata del 15 gennaio del Grande Fratello che ha visto l’eliminazione di Rossana Fratello grandi protagonisti sono stati Paolo Masella e Letizia Petris. Tutto è iniziato quando Beatrice ha spiegato come tra di loro non ci sia niente all’infuori di una strategia per arrivare in fondo al gioco. Nel dettaglio l’attrice aveva spiegato, in una clip poi fatta vedere ai diretti interessati come: “Gira sempre col sedere di fuori, andava nel letto di tutti i ragazzi della casa. Paolo è il suo servetto, lei comanda e lui esegue. Non sono una coppia secondo me, sono un’alleanza”.

Stuzzicata da Signorini a dare una riposta a queste parole Letizia ha attaccato a testa bassa: “Io di tutte queste cattiverie faccio questo, io non penso che debba piangere in puntata, reagisco. Che sia una persona sensibile lo sanno tutti, io faccio così perché mi sono fatta degli esami di coscienza, e ho imparato a farmi scivolare le cose addosso”.





Grande Fratello l’ex di Letizia interviene su Paolo

Poi sono arrivate le parole di Paolo: “Non so come sei abituata tu, ma di solito un uomo quando è affezionato tanto a una donna la protegge in tutto. Probabilmente ti è mancata la protezione di un uomo, io cerco di proteggerla il più possibile perché ci tengo molto, non serve ma lo faccio perché voglio”. E tanto è bastato per far saltare sulla sedia Andrea, l’ex fidanzato di Letizia.

Il passaggio sulla ‘mancata protezione’ evidentemente non gli è andato giù e lo ha reso noto a tutti in una storia su Instagram: “Mancanza di protezione da parte di un uomo. Dopo settimane e settimane ancora ci diamo. Non mi hai mai visto, parlato e non sai nulla. Non parlare di me e di cosa mi è mancato”. Insomma, un avvertimento forte e chiaro a Paolo.

E non è escluso che Andrea possa essere ospite in puntata, martedì prossimo, per un confronto chiarificatore con Letizia. L’eventualità è remota ma come successo in questa stagione, il Grande Fratello ci ha abituato a una sorpresa dietro l’altra. E l’attesa già sale.