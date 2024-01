Incredibile disattenzione al Grande Fratello con la regia che ha sbagliato, mentre era in corso un confessionale. Sono state chiamate Monia, Perla e Letizia e ciò che è stato detto a loro doveva restare segreto. Invece c’è stato il colpo di scena che ha lasciato stupefatti i telespettatori, i quali hanno ascoltato tutto. E anche il resto degli inquilini è riuscito a captare le informazioni.

Sicuramente ci saranno stati dei richiami al Grande Fratello nei confronti della regia, che avrebbe dovuto prestare la massima attenzione. L’errore durante il confessionale delle tre gieffine è stato immediatamente scoperto soprattutto da Anita e Federico, che in quel momento erano nella fase di preparazione prima dunque dell’inizio della puntata in diretta.

Grande Fratello, errore della regia durante un confessionale

Nel momento in cui il Grande Fratello chiama dei concorrenti, la regia deve fare rispettare il segreto del confessionale. Quindi, ciò che i gieffini affermano lì dentro non deve essere scoperto dagli altri inquilini. Stavolta, però, l’audio non è stato silenziato e si è udito tutto anche all’interno della casa. In particolare a fare rumore è stata l’affermazione di un autore.

Quando le immagini erano puntate su Anita e Federico, intenti a truccarsi e ad aggiustarsi i capelli, si è sentito un autore rivolgersi così a Monia, Perla e Letizia: “Buonasera, cotanta bellezza tutta insieme è spiazzante“. E l’ex di Varrese ha detto: “Loro due, io sono un sacco di patate, veramente”. La Vatiero non è stata d’accordo: “Ma perché?”. Anita e Federico non hanno reagito e sono rimasti zitti, ma certamente hanno ascoltato tutto il discorso.

Chiamano Perla, Monia e Letizia in confessionale ma non chiudono l’audio e in sottofondo si sente l’autore dire “buonasera, cotanta bellezza tutta insieme è spiazzante”



✈️✈️ #perletti pic.twitter.com/gt5B3MUxSF — Le perle di Perla (@vatierocomanda) January 15, 2024

Che viscidume 🤮 — Taratatà pubblicità (@StronzaGentile) January 15, 2024

Sono praticamente gli autori che ci provano… Possiamo giustificare Anita.. Da cosa nasce cosaaaaa ahahahah — Denise (@De_15f) January 15, 2024

E c’è chi ha criticato gli autori: “Che viscidume”, “Sono praticamente gli autori che ci provano”, “Ma sono proprio dei viscidi“. Vedremo se ci sarà qualche commento di Signorini.