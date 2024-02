Grande Fratello, a poche ore dalla puntata va in scena un confronto tra Maddaloni e Paolo. Il macellaio sta affrontando giorni complicati, supportato da Letizia che sembra sempre più presa da lui. In giardino, infatti, è andata in onda l’ennesima dichiarazione d’amore. Consolandolo in un momento di sconforto ha detto: “Senza il dolore che hai passato nella tua vita, non saresti Paolo. Devi essere orgoglioso dell’uomo che sei. Sei un perfetto compagno di vita”.

Nella puntata di stasera per Paolo potrebbero esserci delle sorprese. Sembra infatti essere stato protagonista di un clamoroso spoiler. Lo ha confessato a Maddaloni e sui social il pubblico si è scatenato: “Quindi stanno dando delle anticipazioni, una roba assurda. Ma tanto ormai abbiamo capito che è tutto un circo”. E ancora: “Ma come fa a sapere questa cosa?”. “Sicuro gliel’hanno detta gli autori”.





Grande Fratello, Paolo parla del padre e Maddaloni interviene

Ma cosa succederà? Sembra che Paolo scommetta sull’ingresso del padre, con il quale ha un rapporto piuttosto burrascoso. “Se entra domani (oggi ndr) che cosa faccio?”, dice Paolo a Maddaloni. Domanda retorica? Presagio? Avvertimento già avuto? Lo scopriremo stasera: intanto a Maddaloni ha espresso tutte le sue perplessità: “Sono venti anni che mi dice la stessa cosa” esclama riferendosi alle numerose promesse ricevute in passato e, piuttosto scettico sul futuro, aggiunge “Purtroppo, lo conosco troppo bene”.

Maddaloni lo invita a coltivare la speranza: “Devi credere alle persone a cui vuoi bene”. “Non essere troppo duro. Dagli l’opportunità per riavvicinarsi piano piano” aggiunge poi. Intanto quella di stasera sarà una puntata bollente. Solo ieri era intervenuto anche l’ex di Beatrice Luzzi. Intervistato da Fanpage.it ha detto: “Sono molto grato agli autori e ad Alfonso Signorini per avere tirato fuori la storia del branco”.

Paolo: “Ma se lui me viene qua…domani…?”



Ma il macellaio come fa a sapere che domani per la sorpresa verrà suo padre??



Ah giá.

Inutile chiederselo ormai siamo al circo.#grandefratello pic.twitter.com/q73DzKeDee — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) February 18, 2024

“Perché di questo sociologicamente si tratta e lo dico da antropologo. Più che la discussione con Marco Maddaloni, a ferire Beatrice credo siano stati gli applausi del branco. Non parliamo di violenza ovviamente, ma la dinamica dell’uno contro tutti è evidente”.