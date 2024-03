Grande Fratello, le parole di Sergio e Alessio su Perla scatenano la reazione e la denuncia rabbiosa. Vi abbiamo già raccontato di quello che hanno detto i due concorrenti sulla coinquilina. Prima Alessio e Sergio hanno detto a Federico “Forse Perla è interessata a te”. Tuttavia si trattava di uno scherzo, come è stato confermato da quanto i due hanno detto subito dopo.

In un video condiviso sui social c’è chi fa notare: “Lungi da me diffidarlo visto come si è comportato, ma Alessio ce l’aveva con Federico perché Fede ha detto che se la limonava e lui in bagno con Sergio ha detto: ‘Neanche essendo cinque di noi sarebbe riuscito a limonarsela’, parlando di Perla”. Una frase che ha scatenato tanti commenti negativi, tra cui quello della mamma di Mirko.

Sergio e Alessio esagerano su Perla, la reazione della mamma di Mirko

Proprio mentre i tre parlavano di Perla la regia ha inquadrato la ragazza e Alessio Falsone ha commentato: “Fefe, tiè. Bellina? È un missile oh! Guarda che missile che hai accanto. Ha messo pure 3/4 kili mo eh… Appena esce Perla… Hai visto com’era a Temptation Island? Era un animale eh, da paura veramente”.

Poi un altro commento di Alessio su Perla: “Ci fossero cinque come noi a quest’ora uscivamo fuori a limonarla…” e Sergio ha riso a queste parole. Tra le reazioni negative registriamo in particolare quella della mamma di Mirko Brunetti che su Instagram si è lasciata andare ad un duro sfogo contro i due concorrenti.

“Se fossi un uomo – ha scritto la mamma di Mirko – sarei indignato con i miei simili dopo aver ascoltato commenti gratuiti e poco eleganti verso delle donne, come se fossero un oggetto. Ma che messaggio sta passando? Da donna sono veramente disgustata“. Chissà se stasera in puntata si parlerà anche dell’accaduto. Sicuramente per Alessio continuano a piovere critiche dopo che è stato anche ripreso da un autore mentre fumava in Casa.

