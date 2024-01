Grande Fratello, nella tarda mattinata di oggi la produzione ha deciso di intervenire. Nel mirino sono finiti i concorrenti veterani, quelli cioè che dal primo giorno sono all’interno della Casa. A dare l’annuncio, fatto arrivare all’interno di una busta chiusa, sono stati Sergio e Letizia due dei concorrenti più chiacchierati di questa settimana. Letizia per il suo screzio con Beatrice (e la storia con Paolo), Sergio perché dato molto vicino alla bellissima Greta, ex di Mirko Brunetti.

A proposito di Mirko, nonostante sia fuori da settimane dal gioco continua ad essere presente con comparsate e confronti che vanno avanti ormai da diverse settimane. L’ultimo con Garibaldi accusato (puntata di lunedì 15 gennaio) di manovrare Perla. “Mi dispiace che non se ne accorga, Perla è una pedina, non penso che Giuseppe voglia mettersi nei miei panni”.





Grande Fratello, i veterani convocati nel tugurio per pelare patate

E ancora: “È un grande giocatore, grazie a me continueranno ancora a parlare di lui, dovrebbe ringraziarmi”. Di sicuro Garibaldi, e gli altri concorrenti veterani, non ringrazieranno il Grande Fratello. Cosa è successo? Iniziamo dalla lettera letta da Sergio e Letizia davanti ai concorrenti radunati nel salone: “Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Grecia, Letizia, Massimiliano, Paolo, Rosy, Vittorio il vostro viaggio all’interno della Casa del GF è iniziato centoventinove giorni fa”.

“E ormai avete capito che questo percorso è pieno di imprevisti. Per questo motivo, andate tutti nel Tugurio. C’è una sorpresa che vi attende!”. Era bastata la parola sorpresa ad accendere gli animi, ma non è andata esattamente come loro avrebbero voluto. Dopo essersi fiondati nel cortiletto, i ragazzi scoprono di dover svolgere una mansione. Dalla botola rotolano chili e chili di patate da pelare.

Che carini gli autori, hanno mandato un pulmino in Tugurio per riportare la maggior parte di loro in 3ª elementare a ripassare i verbi e a fare una verifica sulla costruzione delle frasi.

L’Accademia della Crusca deve esserne così fiera!💕#GrandeFratello pic.twitter.com/P0L0sjZYfh — Tiresia (@ilCassandro) January 17, 2024

I commenti sono fioccati: “Sono contenta di star qui con voi” dice Fiordaliso, che non accusa il fatto di dover svolgere un’attività manuale. E anche il Grande Fratello dice la sua: “Dopo quattro lunghi mesi il Grande Fratello ha deciso di premiare la vostra “resistenza” regalandovi un pomeriggio speciale di assoluto relax…Siete pronti?”.