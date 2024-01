Nelle scorse ore al Grande Fratello è arrivata una confessione molto importante di Letizia. Ne stava parlando con Sergio, quando ha rivelato di essere pronta a fare qualcosa di molto significativa quando uscirà dal reality show. Ha un obiettivo ben piantato nella testa e lo vuole realizzare a tutti i costi. Ha una necessità e quindi ha bisogno di farlo per stare bene con se stessa.

Durante la sua conversazione al Grande Fratello, Letizia ha ammesso di aver vissuto dei periodo tutt’altro che positivi in passato. Ma se n’è resa conto solamente quando ha iniziato l’avventura nel programma di Canale 5: “Io ho capito che non ero felice, se non fossi entrata qui dentro non sarei mai riuscita a fare determinate scelte”. Ma non tutto è stato ancora risolto.

Leggi anche: “Quando lasciate quella roba in bagno…”. Grande Fratello, allarme pulizia nella casa: “E pure in camera”





Grande Fratello, la confessione di Letizia: “Lo faccio quando esco”

Nella casa del Grande Fratello Letizia ha anche detto che c’è qualcosa da risolvere, rimasto in sospeso, e quindi è disposta a fare di tutto per chiarire ogni aspetto: “Io quando uscirò dovrò parlare con lui e capire delle cose con lui, sarà la prima persona da cui andrò”. Sergio ha aggiunto: “Il confronto migliore sarà fuori da qui con la massima tranquillità e calma”.

Letizia ha voglia di incontrare l’ex fidanzato per avere dei chiarimenti. Il coinquilino ha affermato ancora, mentre si trovavano in giardino: “Sempre bello lasciarsi dicendo ciò che si pensa e si crede. Solo tu sai quello che hai vissuto, quello che vuoi e quello che cerchi”. Poi c’è stato il suo augurio definitivo, coinvolgendo anche l’altro concorrente Paolo, che sta vivendo una relazione con lei.

Sergio ha augurato a Letizia di viversi tranquillamente il rapporto con Paolo, senza pressioni di alcun tipo. Poi ci sarà modo di incontrarsi con l’ex partner per giungere alle conclusioni definitive.