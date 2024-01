Caos al Grande Fratello, infatti sono scoppiate delle polemiche per quanto scoperto in bagno da alcuni concorrenti. Se n’è parlato soprattutto nella serata del 16 gennaio, quando tutti erano a tavola per consumare la cena. Subito è uscito questo argomento scottante e sono emerse varie considerazioni, che hanno aperto discussioni destinate a proseguire ancora a lungo.

Un vero e proprio terremoto ha coinvolto il Grande Fratello, infatti le polemiche sul bagno sono divampate improvvisamente. Una gieffina ha sollevato immediatamente il problema, mentre un altro coinquilino si è soffermato anche sulla mancanza di rispetto per alcuni atteggiamenti che si verificherebbero nel cuore della notte. Andiamo a scoprire cosa è venuto fuori.

Grande Fratello, scoppiano le polemiche per la pulizia del bagno

Entrando nei dettagli di quanto accaduto al Grande Fratello, le prime polemiche relative al bagno e alla pulizia in generale sono esplose quando Monia ha esclamato davanti a tutti: “Questa casa non è un albergo“. La gieffina è sembrata parecchio nervosa e ha invitato tutti i compagni di avventura ad assumere un comportamento consono, basato proprio sul rispetto reciproco.

Inoltre, Monia ha sottolineato un altro aspetto importante, ovvero che vede sempre le solite persone mantenere tutto pulito mentre gli altri non farebbero nulla. Varrese ha preso successivamente la parola, spostando l’attenzione anche su altri aspetti, infatti ci sarebbero comportamenti irrispettosi anche di notte, quando alcuni gieffini si stendono a letto per dormire.

Massimiliano ha quindi affermato: “Quando si sta in camera da letto e c’è qualcuno che riposa bisogna fare silenzio“. Quindi, servirà cambiare registro per permettere una convivenza almeno dignitosa. Ma le polemiche difficilmente si spegneranno da un momento all’altro.