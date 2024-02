Grande Fratello, concorrente a rischio squalifica. Il reality show continua a stupire il pubblico italiano con colpi di scena che precedono la puntata finale. Proprio come quello che tocca da vicino una delle concorrenti rimaste in gara che, stando ai commenti dei fan, sembra abbia più volte violato il regolamento. Scoppia la polemica e in molti chiedono la sua squalifica.

Concorrente a rischio squalifica? Stando al punto di vista di alcuni dei fan del programma timonato da Alfonso Signorini, la concorrente avrebbe più volte sfiorato la possibilità di abbandonare il gioco. Stiamo parlando proprio Anita Olivieri, che proprio di recente in occasione della festa degli innamorati, ha ricevuto una splendida sorpresa.

Concorrente a rischio squalifica? Il dettaglio non sfugge ai fan ed è subito polemica

Anita insieme al fidanzato Edoardo, un momento unico visto che il ragazzo avrebbe preferito restare in ombra al punto da essere unafigura alquanto misteriosa agli occhi dei fan. Ed è proprio su di lui che si sono concentrate le attenzioni dei fan: Edoardo avrebbe consegnato alla fidanzata un fazzoletto, ma ai fan il dettaglio non convince.

Stando ai commenti raccolti sul web, sarebbero in molti ad aver notato che proprio sotto il fazzoletto ci sarebbe stato altro. La notizia si apprende sul sito di DavideMaggio.it: “Nel giardino della casa, si sono baciati e abbracciati, quando ad un certo punto lui le consegna un fazzoletto di stoffa. Lei lo utilizza – o almeno, finge di farlo – per asciugare qualche lacrima scesa evidentemente per la troppa emozione, ma successivamente assume un atteggiamento piuttosto sospetto“.

Edoardo, fidanzato di Anita Olivieri, durante l’intervento di Alfonso PASSA UN BIGLIETTINO ad Anita.



“Insieme a Rosy, seduta sul divano – probabilmente durante una pubblicità o un “rientro” in studio di Signorini – Anita apre il fazzoletto e sembra leggerlo come fosse un biglietto. La stessa chef china il capo come a volerci vedere chiaro (in tutti i sensi). Edoardo ha forse lasciato un messaggio?“. E dunque, sempre come riportato sul blog, Anita avrebbe assunto “un comportamento recidivo e contro il regolamento del reality, che vieta di ricevere messaggi di nascosto dall’esterno”.