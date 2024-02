Al Grande Fratello Beatrice sta ancora vivendo una fase difficilissima. Infatti, sia durante la gita fuori dalla casa che all’interno della stessa è rimasta vittima di attacchi durissimi da diversi concorrenti. Nell’ultima puntata in diretta anche Signorini ha condannato il comportamento di alcuni gieffini e in favore dell’attrice ci sarebbero solamente Simona, Sergio e Stefano.

Ora all’esterno del Grande Fratello è intervenuto sulla vicenda Beatrice anche l’ex compagno della donna, Alessandro Cisilin. Quest’ultimo ha rotto il silenzio sui social e il su post è stato condiviso anche da alcuni fan della concorrente sul social network X. E in tanti sono stati d’accordo con la sua decisione di prendere posizione su questa triste storia.

Leggi anche: “Fermiamoci, basta”. Grande Fratello, Varrese chiama gli altri e avvisa: “Così non si va avanti”





Grande Fratello, su Beatrice interviene l’ex compagno: cosa ha detto

L’accusa più grande fatta a molti concorrenti del Grande Fratello è che si siano uniti in branco contro Beatrice. Parliamo di coloro che sono amici della nemica Perla, come Varrese e Anita ma anche altri. E l’ex partner della Luzzi ha riportato delle definizioni di branco: “Il valore degli esseri umani sta nella loro capacità di separarsi dagli altri, di essere indipendenti, di appartenere a se stessi e non al branco. Cit. Marcela Serrano”.

Poi Cisilin ha aggiunto: “Nel tranquillo e ordinato branco sociale i diversi si notano immediatamente e irritano l’acuto senso estetico dei vigili custodi dell’armonia del mondo. Allora si provvede a emarginarli, isolarli, abbatterli poiché essi emergono come fastidiose protuberanze nel piatto mondo degli arrivati. Cit. Mauro Corona”. E poi c’è stato un attacco implicito a Maddaloni, come riportato dal sito Isa e Chia.

Cisilin ha concluso: “N.b. Il connotato del branco per definizione non è nell’azione di qualcuno verso qualcun altro, ma negli applausi conformisti e de-responsabilizzanti degli altri”. Quindi, l’ex compagno di Bea ha chiaramente parlato di branco e ha mostrato solidarietà verso di lei.