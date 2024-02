Nelle scorse ore c’è stata una presa di posizione importante al Grande Fratello da parte di Varrese. La sua è stata una vera e propria confessione personale, che però deve coinvolgere anche gli altri concorrenti. Ne ha parlato in particolar modo davanti a Marco Maddaloni che lo ha ascoltato attentamente, ma ovviamente per fare ulteriori valutazioni occorrerà attendere l’evolvere dei fatti di questi giorni.

Però l’attore è stato decisamente chiaro al Grande Fratello, infatti Varrese è arrivato ad una sua conclusione e la sua speranza è che anche tutti gli altri possano seguire il suo esempio. Un modo per dare una svolta alla loro esperienza nel reality show. Vedremo come reagirà Alfonso Signorini, così come gli altri gieffini, ma da parte di Max sono giunte parole fondamentali.

Grande Fratello, Varrese categorico: “Dobbiamo finirla qui”

Nel corso di una delle tante giornate trascorse al Grande Fratello, Varrese ha iniziato a parlare in veranda con Maddaloni, ma erano presenti anche Rosy Chin e Paolo. Ma è con il judoka che Massimiliano è stato molto più deciso e ha rivelato che tipo di strategia bisognerebbe mettere in pratica per evitare che la casa possa esplodere con nuovi litigi.

Varrese ha ammesso di essere stanco a causa delle tante tensioni accumulate in questi mesi, quindi ha invitato Maddaloni e gli altri a rasserenare il clima: “Se ognuno di noi la smette allora abbiamo capito qualcosa“. Bisognerebbe puntare l’attenzione più sull’unione e sull’armonia del gruppo, anche se entrambi hanno ovviamente rivelato che non sia un compito facile.

Ma c’è chi sul web ha criticato Varrese perché in questo modo colpevolizzerebbe anche Beatrice: “Dopo 5 mesi non ha capito un ca***. Continuano a costruire la narrazione che la vede colpevole di istigazioni”.