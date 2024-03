Grande Fratello, l’assurdo discorso di Rosy Chin. Il reality condotto da Alfonso Signorini si avvia alla fase conclusiva. La data della finale dovrebbe essere giovedì 4 aprile, come confermato anche da Davide Maggio sul suo portale. E ci sono già le prime due finaliste. Una è Beatrice Luzzi, la candidata numero uno alla vittoria, l’altra è Rosy Chin che ha ricevuto il pass proprio in questi giorni.

Dopo la bella notizia la chef si è lasciata andare ad uno sfogo che sta facendo discutere. La concorrente si è ritrovata da sola in giardino e ha iniziato a parlare. Il suo tono è un po’ agitato e il contenuto delle sue dichiarazioni ha provocato la reazione di moltissimi spettatori che stanno commentando sui social. Una di loro ha scritto: “Ma l’infermiera oggi non è passata?“.

Rosy Chin e lo sfogo in giardino da sola: “Quando esco spacco tutto”

In tanti stanno cercando di comprendere il significato delle parole di Rosy Chin. E per molti il giudizio è univoco: la chef stavolta è andato fuori dal seminato: “Esco da qua e veramente spacco tutto – esclama Rosy – Se prima avevo la voglia di spaccare il mondo adesso esco di qua e spacco l’universo perché voglio dare voce a chi non ne ha. Alla minoranza, alla fragilità delle persone, alla bellezza”.

“Basta, io farò sempre parte della minoranza – aggiunge Rosy Chin – non m’interessa aggregarmi alla maggioranza. Sempre controcorrente. Pecora nera? Sì, pecora nera ed orgogliosa di esserlo!”. Proprio questo passaggio ha provocato la reazione del pubblico: “‘Farò sempre parte della minoranza..’ lei, che era sempre con il gruppo contro Beatrice! – commenta un’utente – AHAHAHAHAH! O è consapevolmente falsa, oppure è ingenuamente dissociata dalla realtà”.

Infine sull’essere approdata in finale: “E non so che cosa ho fatto di buono in questi sei mesi per meritarmi una finale, non lo so però sono così grata! Ho solo gratitudine in questo momento. Non so se me lo merito però… grazie! Perché veramente mi si riempie il cuore di gioia ma vorrò sempre e continuamente essere quella che sono. Io non cambio, non voglio cambiare… non cambierò mai perché sono una testa di Zulù!”.

