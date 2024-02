Grande Fratello, scontro duro tra Perla e Simona. Negli ultimi giorni la tensione nella Casa è salita vertiginosamente. Ovviamente spesso è Beatrice Luzzi a finire nel ‘tritacarne’ con diversi concorrenti pronti ad attaccarla in ogni modo. Nonostante i richiami di Alfonso Signorini sul ‘branco’ durante l’uscita e il pranzo al ristorante di nuovo il gruppo si è coalizzato contro l’attrice.

A sorpresa Beatrice è stata difesa sia da Massimiliano Varrese sia da Simona Tagli, inizialmente entrata come sua antagonista. Ma la conduttrice si è ricreduta e, trovandosi di fronte al tutti contro uno ha detto la sua. Soprattutto si è schierata contro Perla che aveva accusato Beatrice di aver provocato l’eliminazione di Vittorio. Proprio recentemente c’è stato un duro faccia a faccia tra Simona e Perla.

Leggi anche: “Assurdo, soprattutto lei…”. Grande Fratello, Simona Tagli distrugge Perla e Greta





Perla attacca Simona, ma la showgirl si difende e la asfalta

“Dai della poco di buono a Greta – le parole di Perla – ad una ragazza di 26 anni e tu sei una madre di due figli. Non mi tirare in ballo su cose che non c’entri, sei fuori luogo amore mio”. Simona Tagli si è difesa: “Non ho detto poco di buono. Lavati la bocca“. Perla ha proseguito: “Al pubblico non piace questa roba…”. E Simona: “A me non piaci te proprio“.

La discussione è proseguita con Perla che ha ribattuto: “È un onore. Io piaccio a tutta la casa, l’importante è quello. Ci sono persone di un livello altissimo”. Simona ha contrattaccato: “Ma state serene, io vedo un livello bassissimo“. Subito i telespettatori si sono scatenati con i commenti.

P: “al pubblico non piace questa roba”



S: “a me non piaci te proprio”



P: “è un onore.. io piaccio a tutta la casa, ci sono persone di un livello altissimo mi basta questo”



S: “Ma state serene! Guarda io vedo un livello BASSISSIMO



Simona una di noi 🔥#GrandeFratello pic.twitter.com/FZXmOjQRmA — Fernweh (@Fernwmeh) February 14, 2024

C’è chi chiede “E chi sono queste persone di un livello altissimo?” e poi “Io piaccio a tutta la casa. Ma fuori no!”. Ancora: “Lo sbagli grosso del GF è stato aver fatto entrare due false ed arroganti come Perla e Greta. Almeno Mirko anche se non mi piace come persona su tanti aspetti però era unito anche con Bea e non avrebbe , penso, creato spaccatura netta come invece a fatto la sua fidanzata vipera”.

“È il tuo momento”. Dall’esterno avvisano Varrese, con accuse al Grande Fratello: “Non può essere”