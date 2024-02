Grande Fratello, ex concorrente manda un messaggio a Massimiliano Varrese. Negli ultimi giorni l’attore ha fatto molto parlare di sé perché, a sorpresa, non si è schierato col gruppo nelle reiterate accuse a Beatrice. Si parlava dell’eliminazione di Vittorio e molti hanno dato la colpa all’attrice. Tuttavia Max la pensa diversamente e in pratica ha addossato al modello stesso la responsabilità della sua uscita dalla Casa.

Spesso e volentieri Massimiliano Varrese è stato accusato di essere aggressivo e i suoi comportamenti sono finit più volte sotto la lente di ingrandimento del pubblico. Tuttavia proprio nelle ultime ore è intervenuto un ex concorrente del realiy molto amato. Stiamo parlando di Walter Nudo che ha difeso Varrese e lanciato una frecciata al programma di Canale 5.

Leggi anche: “Me lo chiedete tutti, ecco come vivo ora”. Walter Nudo sparito. E trasformato: che fine ha fatto





Il messaggio di Walter Nudo a Varrese: “Non lasciare che…”

Il vincitore del GF 2018 ha inviato un messaggio a Massimiliano Varrese molto significativo. Walter Nudo non ha solo difeso l’attore, ma ha lanciato anche accuse allo show: “Caro Massimiliano ho aspettato a scrivere qualcosa… ora è il momento. Conosco te e conosco il programma. Siete di due frequenze diverse. Più luce sei più il buio ti attaccherà…ne so qualcosa”.

“Non lasciare che nulla e niente ti abbassi alla sua/loro frequenza, vorrebbe dire spegnere la LUCE che, attraverso di te, tu emani… – le parole di Walter Nudo per Varrese – Lasciati guidare da nostro Signore Gesù, e affidati a lui, lascia che Lui ti guidi nelle Valli oscure che s’insinuano tra sorrisi, luci e le musichette a giochini vari. Che l’Arcangelo Michele, tuo amato, ti protegga sempre dall’oscurità e ti auguro che la tua forza dentro ti permetta di lasciare andare e accettare che sia lui è solo lui a forgiare la spada per te”.

Walter Nudo ha concluso così: “Che tu sia sempre più al servizio della Luce, e che ti arrenda all’amore più profondo e universale… e che sia fatta sempre la SUA volontà e non la nostra. Solo così sarai ciò che so vuoi profondamente essere: luce pura e ispirazione magica per milioni di persone. Ti abbraccio forte da anima ad anima. Un tuo lontano amico, Walter”.

“Per questo ho detto stop”. Al Grande Fratello cambia tutto dopo la decisione di Varrese