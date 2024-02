Grande Fratello, protesta social e il pubblico chiede la squalifica per bestemmia. Alta tensione nelle ultime ore in Casa. Alessio Falsone ha scoperto che qualcuno ha preso le sue proteine. A lui è rimasta solo una busta di carta vuota e tanta rabbia. Il concorrente se l’è presa prima con Federico, poi quando quest’ultimo ha negato ogni responsabilità ha affermato che avrebbe trovato il colpevole.

Alessio è apparso particolarmente arrabbiato dopo il furto e si è sfogato: “Proteine finite, quindi qualcuno se l’è prese. Fefè tu sei l’unico che si mangia le proteine, però, brother… eh”. Tra i due è nata una accesa discussione, poi Alessio è andato in giardino, ma prima secondo qualcuno si sarebbe lasciato andare e avrebbe bestemmiato.

Alessio su tutte le furie, il pubblico è sicuro: “Ha bestemmiato”

“Adesso basta! Ora mi gira proprio il … – spara Alessio Falsone – Il GF mi ha fatto un bel sacchettino con le ultime proteine e non c’è più nulla, non lo trovo. Ora apro la spazzatura e apro tutti i sacchetti non me ne frega un ca***. Eccolo qui nella spazzatura, ma è vuoto! Proteine finite! Qualcuno se l’è prese. Federico tu sei l’unico che si prende le proteine qui. Chi se le prende?! Non ti scaldare, mi gira il c***. Te le magni te le proteine e io chiedo. Adesso non me le danno più! Mi scaldo sì, zio Cristo di …“.

Quando Giuseppe Garibaldi ha sentito “Cristo di…” ha invitato Alessio a calmarsi: “Calma!”. Federico invece si è difeso ed ha dichiarato di non aver preso le proteine di Falsone: “Non sono stato io! Non mi devi accusare. Chiedi a chiunque, vai in confessionale e fatti dare i video. Non devi guardare me o accusarmi. Chiedi se ho mai rubato qualcosa a qualcuno. A te ogni tanto ti girano troppo”.

Ha bestemmiato Alessio? Cosa sentite voi? Anche se l'avesse fatto, sappiamo che le bestemmie sono concesse dentro la casa del GF, solo ero curiosa di sapere se l'ha detto, non sono italiana e voglio chiedere se qualcuno lo sente #GrandeFratello #luzzers #beabaldi #serginers pic.twitter.com/rkF5Dyx1c9 — Ana magna (@Anamagna11) February 23, 2024

“Scusate ma qui Alessio ha bestemmiato e Giuseppe subito gli dice calma. Voi lo avete notato?” scrive un utente. Qui altri commenti: “Squalificare subito Falsone per le sue parole al limite della bestemmia, per i suoi atteggiamenti derisori nei confronti di Federico. Persone così non devono essere in tv!”. “Io il bestemmione l’ho sentito… voi?”. “Grande fratello non scherziamo Falsone è da squalifica anche ieri ha bestemmiato oggi ha detto una bestemmia pesante basta censurarlo”. “Comunque questo ragazzo ha un problema di gestione della rabbia”. “Deve darsi una calmata, qua ha davvero esagerato”. “Tra il suo atteggiamento di oggi e la quasi bestemmia per delle proteine io direi di mandarlo a casa per direttissima sto personaggio”.

Ma non è finita. Sui social sta girando anche un altro video in cui il protagonista è sempre Alessio, a cambiare sarebbe la bestemmia. Qui vediamo Falsone che sta mangiando in tavola con Giuseppe Garibaldi, Marco Maddaloni e Rosy Chin. L’utente in questione scrive: “Ha bestemmiato Alessio? Cosa sentite voi? Anche se l’avesse fatto, sappiamo che le bestemmie sono concesse dentro la casa del GF, solo ero curiosa di sapere se l’ha detto, non sono italiana e voglio chiedere se qualcuno lo sente

