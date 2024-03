Grande Fratello, Beatrice Luzzi prende in giro Massimiliano Varrese. I due attori della Casa non si sono mai sopportati e nel corso del reality ci sono stati numerosi scontri. Non sono mancati gli avvicinamenti, ma col tempo si è capito che erano dettati più dal calcolo che dalla spontaneità.

In qualche occasione è stato anche passato il segno come quando Massimiliano Varrese disse: “Perché devo andare a parlare con lo sterco? Lo sterco rimane sterco. Mia nonna diceva “più smucini il secchio di ca**a e più puzza”. Diceva così e aveva ragione”. E qui in tanti chiesero la squalifica dell’attore. Nelle ultime ore Max e Bea sono stati protagonisti di un siparietto. Se simpatico o meno giudicate voi.

Massimiliano fa le pulizie di casa cantando: la reazione di Beatrice

Negli ultimi giorni e in vista della finale Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi sembrano aver stabilito una sorta di tregua. Tuttavia nelle ultime ore è successo qualcosa che dimostra come tra i due il rapporto sia ‘particolare’. Varrese nella notte si è messo a fare le pulizie di casa canticchiando. Armato di guanti di gomma e grembiule l’attore ha iniziato a pulire il piano cucina cantando “Anima mia” dei Cugini di Campagna.

Dopo le ultime esibizioni in fatto di arti marzili e musica Beatrice non ha potuto far altro che scherzare su questa nuova performance di Varrese e ha detto: “Anvedi che lavoretto sta a fa’ Max… roba seria“. Insomma una battuta innocente che mostra come il clima tra i due possa essere anche sereno e scherzoso.

“Quando mi ci metto mi ci metto per bene a fare le cose” ha risposto sorridendo Massimiliano. Il comportamento dell’attore, in passato sopra le righe in diverse occasioni e ora molto ‘pacioso’, ha fatto discutere. C’è chi commenta: “Può ripulire la cucina non la sua immagine, lui resterà sempre uno schifo d’uomo”. E ancora: “È una pecorella in questi giorni guarda caso”.

