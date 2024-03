Grande Fratello, Beatrice entra in confessionale e vuota il sacco davanti agli autori. Che non sarebbe stata zitta nonostante l’essere già in finale e immune alle nomination lo aveva, del resto, detto e ribadito. Le parole dell’attrice sono impossibili da fraintendere. E sono quelle di chi, con tanta tristezza, si trova nell’impossibilità di portare avanti un rapporto. O meglio, nell’impossibilità di credere che quel rapporto sia genuino. “Dopo quello che è successo non posso fidarmi”, dice Bea.

Il destinatario è Garibaldi. Che non avesse recuperato a pieno la fiducia in lui Bea l’aveva detto nei giorni scorsi. “Io non ci casco più. Però mi piacerebbe tanto che in quest’ultimo mese approfondissimo la nostra situazione, nata e poi castrata in malo modo. Vorrei che lui mi vedesse come sono realmente. Devo essere tranquilla sul suo entourage, ho paura“.





Grande Fratello, in confessionale Beatrice asfalta Garibaldi

Parole che sono state ribadite in confessionale. La volontà di chiudere con Garibaldi, di lasciare forse una piccola porticina aperta, è stata iper commentata sui social. Su X in particolare i commenti sono fioccati: “Lei sa con chi ha a che fare, ma umanamente vuole bene a Giuseppe, c’è stato un sentimento e non riesce a voltargli le spalle, non è proprio nella sua indole. Purtroppo non è stata corrisposta con la stessa moneta”, scrive un fan.

E ancora: “Pino è stato indelicato: Lei lo riaccoglie sempre con affetto. Quest’ultima volta lui si è ammorbidito, si è rifugiato in lei ferito per poi cadere in errore in puntata quando avrebbe potuto esporre il suo pensiero privatamente”. A far tracimare il vaso il comportamento tenuto da Garibaldi durante l’ultima puntata.

"E chiaro che non mi posso fidare"



"E chiaro che non mi posso fidare"

E come sempre ha ragione Lei 👏🏻#GrandeFratello

Per chi non avesse seguito il serale di lunedì 4 marzo, Beatrice aveva dato della ‘strega’ a Anita Olivieri. Parole davanti alle quali Garibaldi aveva reagito malamente prendendo le parti della bionda concorrente. Una presa di posizione che è stata vita dalla Luzzi come un mancanza di rispetto anzi, peggio, come un tradimento.