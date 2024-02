Grande Fratello, faccia a faccia tra Beatrice e Giuseppe. Il rapporto tra i due inquilini della Casa non è mai stato ‘ordinario’. Prima c’è stato un forte feeling, con baci, abbracci e quello che sembrava l’inizio di una storia. Invece era solo l’inizio di una relazione tormentata, fatta di incomprensioni, attacchi e ripicche. Dopo lo scontro, comunque, è arrivata una sorta di tregua.

È Beatrice Luzzi a fare il primo passo spiegando cosa c’è che non funziona ancora nel loro rapporto. L’attrice vuole avere costruire legami positivi e pacifici con tutti nella Casa, tuttavi sente ancora un muro, un attrito da parte del barista. Poi chiarisce che ci sono delle cose che la frenano: “Un po’ la paura delle incursioni delle amiche che dicono che manipolo, le solite cose…”.

Beatrice e il faccia a faccia con Garibaldi: cosa si sono detti

Beatrice afferma: “Anche nell’ultima puntata oppure in varie occasioni, quello che noto da parte tua è una forma di diffidenza, o comunque un’idea di me un po’ negativa e quindi finché sento quella non so da dove ripartire”. Poi l’attrice aggiunge: “Finché sento che tu effettivamente pensi tutto quello che hai detto e fatto, da che ripartiamo?“.

Giuseppe Garibaldi ascolta con attenzione, annuisce e resta in silenzio. Sembra essere d’accordo con Beatrice, ma non dice nulla mentre l’attrice si mostra perplessa. Poi il concorrente fa: “Ci sarà modo“. Forse una timida apertura nei confronti della compagna di avventura?

Non è ancora chiaro se tra Beatrice e Giuseppe possa davvero nascere una nuova fase dei rapporti. Di certo lei ha fatto la prima mossa, ma basterà? Intanto gli spettatori commentano: “Maddaloni che gioca a carte con lei, Varrese che sente lei mentre gli parla, Garibaldi che ora ha un atteggimento del “volemose ben”, gente lì dentro che fino a qualche giorno fa Beatrice non l’ha nemmeno badata. Forse perché probabile finalista e poi nominerà da immune?”.

