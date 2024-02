Brutto episodio al Grande Fratello, rivelato da coloro che seguono costantemente la diretta 24 ore su 24. Grecia avrebbe avuto un atteggiamento negativo nei confronti di Beatrice, mentre le due si trovavano a pranzo. Tutto è successo nella giornata di sabato 24 febbraio e immediatamente c’è stata la denuncia social di alcuni telespettatori, furiosi per quanto accaduto.

Nella casa del Grande Fratello ci sono stati alti e bassi tra Grecia e Beatrice, ma adesso le due donne sembrano essere più lontane. Stando al racconto, però, la Luzzi avrebbe avuto anche un atteggiamento rispettoso proprio per mantenere un rapporto civile. Ma la Colmenares avrebbe esagerato, scatenando la dura reazione del popolo di internet, che si è sfogato su X.

Grande Fratello, caos tra Grecia e Beatrice: cosa è successo

Mentre stavano per pranzare al Grande Fratello, Grecia ha ricevuto un gesto gentile da parte di Beatrice. Ma la prima non avrebbe reagito nel migliore dei modi, secondo quanto ricostruito sui social. Anzi, il suo comportamento ha fatto perdere la ragione ad alcuni internauti, che hanno subito attaccato la Colmenares difendendo l’ex protagonista di Vivere.

Questo quanto si sarebbe verificato nella casa del GF, sebbene non ci siano ancora video riferibili a questo episodio: “Assurdo quant’è maleducata Grecia ..Bea che la considera per il pranzo e lei che neanche le risponde. Girata di spalle le canta sopra, di che pasta è fatta sta donna??”. E c’è stata anche l’aggiunta di emoticon che fanno riferimento al vomito, quindi c’è grande disgusto del pubblico per la Colmenares.

Assurdo quant'è maleducata gracia ..Bea che la considera per il pranzo e lei che neanche le risponde girata di spalle le canta sopra di che pasta è fatta sta donna??🤮🤮🤮🤮 #grandefratello — Ariel (@arielperlaa) February 24, 2024

E altri utenti di X hanno confermato la maleducazione enorme di Grecia, che avrebbe dovuto comportarsi in modo diverso e non come ha fatto nei confronti di Bea, che le aveva invece teso la mano.