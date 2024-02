Grande Fratello, chi è il concorrente preferito della 21esima settimana. Novella2000 ha reso noto l’esito del sondaggio che lancia in attesa della nuova diretta. Stasera, lunedì 5 febbraio, il pubblico decreterà chi dovrà uscire tra Beatrice Luzzi, Letizia Petris, Vittorio Menozzi e Stefano Miele. Anche per quanto riguarda il televoto, ovviamente, ci sono delle previsioni.

In particolare Beatrice, che finisce sistematicamente in nomination, ma poi si salva sempre, anche stavolta risulta essere la preferita tra i nominati col 58%. A seguire ci sono Vittorio (17%), Letizia (15%) e Stefano (10%). Poi però c’è il sondaggio settimanale che considera tutti i concorrenti, non solo quelli che sono in nomination. E qui non mancano le sorprese…

Leggi anche: “Sta per salutare tutti, esce”. Grande Fratello, il concorrente lascia per sempre la casa





I risultati del sondaggio: dal meno amato al preferito del pubblico nella 21esima settimana

Sono tre i concorrenti che non sono riusciti ad aggiudicarsi neppure un voto nel sondaggio. Si tratta di Sergio D’Ottavi, Paolo Masella e Marina Fiordaliso che hanno totalizzato, si fa per dire, lo 0% dei voti. E se per Sergio, tra gli ultimi ad entrare, e Paolo il risultato era preventivabile fa un po’ specie vedere Fiordaliso così in basso nelle preferenze del pubblico. A salire troviamo cinque gieffini.

Rosy Chin, Marco Maddaloni, Greta Rossetti, Grecia Colmenares e Federico Massaro hanno raggiunto l’1% dei voti. E qui forse non ci sono grandissime sorprese per concorrenti che, ad eccezione di Greta, forse non sono mai entrati come protagonisti nelle dinamiche di gioco. Più su troviamo Stefano Miele, Massimiliano Varrese, Letizia Petris, Giuseppe Garibadli e Anita Olivieri col 2% dei voti.

In questo caso c’è una certa corrispondenza tra nomination e preferenze del pubblico, tuttavia sorprendono Garibaldi e Varrese con così pochi voti nonostante siano tra i protagonisti, nel bene e nel male, di questa edizione. Sul podio, infine, abbiamo Vittorio Menozzi (3%), Perla Vatiero (14%) e infine lei, la regina indiscussa, Beatrice Luzzi. Al momento nessuno è al suo livello e col 68% dei voti continua a restare la stra-favorita per la vittoria finale. Sarà così fino alla fine?

“Perché non è rientrato”. Giuseppe Garibaldi ancora fuori dal Grande Fratello: la notizia dopo il malore