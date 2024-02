Grande Fratello 2023, la notizia corre veloce tra i fan del programma. Gli animi in casa non sono per nulla rilassati: gli ultimi e recenti eventi hanno certamente scosso le dinamiche in casa. Nelle ultime ore, ad esempio, il caso di Beatrice Luzzi in lacrime ha sollevato l’ennesima protesta social. E pensare che la gieffina si ritrova ancora presenza fissa al televoto, sfida che però riesce da mesi a superare uscendo sempre vincente.

Chi si salverà dal televoto del Grande Fratello? Le regole del gioco parlano chiaramente: purtroppo per i gieffini nomination e televoto rappresentano due momenti ai quali nessuno può sfuggire. E infatti questa settimana la sfida fino all’ultimo voto sta avvenendo tra Beatrice Luzzi, Letizia Petris, Vittorio Menozzi e Stefano Miele.

Chi si salverà dal televoto del Grande Fratello? Il sondaggio parla molto chiaro

Come ogni settimana, il televoto lancia la domanda al pubblico ponendola al positivo, ovvero non chi si vorrà eliminare, bensì chi si vorrà salvare. E il pubblico, affezionatissimo al programma, ricorre subito alle votazioni, sperando che la gieffina o il gieffino del cuore riesca a salvarsi.

Presenza fissa al televoto appunto Beatrice Luzzi, che però fino a questo momento, il pubblico di telespettatori ha sempre salvato dall’eliminazione. Bea riuscirà anche questa volta a superare la sfida? Stando ai sondaggi, sembrerebbe proprio di si. Infatti la gieffina si piazza al primo posto in classifica con un ottimo risultato: 58% di voti.

Segue Vittorio, che si posiziona al secondo posto con una percentuale di voti discreta, pari al 17%. E il terzo posto invece sembra andare al momento a Letizia, che potrebbe salvarsi laddove le percentuali restano intorno al 15%. Per esclusione, dunque, a rischio eliminazione proprio Stefano Miele che si piazza con un 10% e la speranza di ricevere qualche voto in più per riuscirsi a salvare e continuare la sua corsa nel gioco.