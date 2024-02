Grande Fratello, due nuovi concorrenti in arrivo. Nella Casa gli inquilini continuano ad essere scossi dopo il malore di Giuseppe Garibaldi e c’è chi, come Letizia Petris, minaccia di uscire. La concorrente pretende che la puntata di stasera, lunedì 5 febbraio, rispetti lo stato d’animo dei gieffini e sia leggera. “Altrimenti esco” il senso del discorso della fotografa. Proprio stasera Garibaldi potrebbe-dovrebbe rientrare.

Ma il ritorno del collaboratore scolastico non sarà l’unico tema della diretta su Canale5. Stasera entreranno infatti due nuovi concorrenti. Uno è un volto noto della tv, showgirl e conduttrice televisiva che ha già partecipato al Grande Fratello per 12 ore. Dopo mezza giornata appena si era infatti ritirata per motivi non meglio precisati. Stiamo parlando di Simona Tagli. L’altro è invece sconosciuto ai più. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

La ristorazione e il calcio, chi è Alessio Falsone, nuovo concorrente al GF

Oltre a Simona Tagli, che ha già promesso battaglia a Beatrice Luzzi – come se l’attrice non avesse già mezza Casa contro – entrerà nella Casa del Grande Fratello pure Alessio Falsone. In questo caso parliamo di una persona è apparsa solo una volta in tv, a Storie Italiane (poi vi diremo perché, ndr). Si tratta di un imprenditore di origini milanesi. La sua attività principale è la ristorazione, ma è stato anche un giocatore di calcio professionista.

Alessio Falsone è stato infatti attaccante del Milazzo, in serie C. Dalle informazioni che abbiamo sembra che la sua ultima esperienza calcistica sia stata nel novembre 2022. In quel periodo è diventato allenatore del Città di Vigevano, squadra di Promozione. A quanto pare, però, quell’esperienza è terminata tanto è vero che Falsone è pronto a fare il suo ingresso nella Casa.

In queste ore, quando manca pochissimo alla sua entrata, sta facendo discutere un video in cui Alessio Falsone fa delle dichiarazioni particolari: “Ho superato quello step in cui ho bisogno di andare a letto con una donna per appagare il mio ego… Tant’è che molte donne mi fanno passare proprio per ‘chione Harry‘ il fratello di Harry Potter, ‘Harry chione’, e quindi…”. Una frase che non piacerà a molti. Altro dettaglio: qualche anno fa Falsone era fidanzato con l’ex miss Itala Carolina Stramare. In quel periodo partecipò ad una puntata di Storie Italiane dove rispose a chi lo insultava dicendo che non era all’altezza della compagna: “Davanti a questi insulti sorrido. È inutile dare importanza agli invidiosi o alle cattiverie delle persone che non conosco e che per me non hanno nessun valore”.

