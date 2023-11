Grande Fratello, le parole di Alfonso Signorini su Beatrice Luzzi. Fin dall’inizio di questa nuova edizione del reality l’attrice ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano all’interno della Casa. Bea ha preferito essere sé stessa a costo di farsi parecchi nemici tra i coinquilini. Poi c’è stata la storia con Giuseppe Garibaldi con lei che sembrava davvero presa e lui, diciamo così, un po’ meno. Sappiamo tutti come è andata a finire. Da qualche giorno, inoltre, è scoppiata la pace con Massimiliano Varrese.

Il comportamento dell’attore sta facendo parecchio discutere. C’è chi parla di strategia, ma è un dato di fatto che i due si sono parecchio avvicinati. Quel che è certo è che il pubblico vive per tutto quello che ruota attorno a Beatrice Luzzi. Ora un amico dell’attrice ha voluto scrivere una lettera a Chi Magazine: “Caro Alfonso, ho deciso di scriverti per mettere una buona parola nei confronti di Beatrice, mia amica storica da 40 anni. Un’amicizia nata in Sardegna durante le vacanze estive, anno dopo anno essendo lei romana e io milanese”.

Le parole di Alfonso Signorini su Beatrice Luzzi

“Abbiamo fatto parte della stessa compagnia da ragazzi – scrive l’amico di Beatrice – Con il passare del tempo, circa dopo vent’anni di amicizia, le ho proposto una parte da attrice protagonista in un mio cortometraggio, tra l’altro proiettato anche al Festival di Venezia nella sezione dedicata ai corti. Nel film, Slide with me, una lettura del quadro del pittore surrealista Sebastian Matta, Beatrice è stata bravissima. Tecnicamente soprattutto sui piani di ascolto è stata formidabile. Un film non facile da interpretare, scritto e prodotto dal produttore indipendente Luciano Tellaroli con un certo disincanto”.

“Queste mie due righe, per dire che Beatrice oltre a essere una architetto figlia d’arte, ha anche un gran temperamento e coraggio, dote sulla quale si è sempre distinta nella vita. È evidente che quello che sta uscendo dalla sua partecipazione al Grande fratello è suo malgrado qualcosa di diverso. Questo perché la vita è un susseguirsi di stagioni sempre nuove, e in questo ambito più che nel cinema, di difficile interpretazione. Il talento e il temperamento caratteriale non sempre viaggiano in armonia con sé stessi”.

“Beatrice non è un burro – leggiamo nella lettera – e non lo è mai stata anche nella vita privata, ma bisogna ammettere che in questo mondo dello spettacolo, dove per esempio con la soap opera Vivere ha avuto un discreto successo, è arrivata a una certa notorietà senza l’aiuto di nessuno. Ecco perché secondo me da “grande” è diventata così spigolosa, la bimba deve avere evidentemente ancora qualche sassolino nelle scarpine”.

Pronta la risposta di Alfonso Signorini: “Carissimo Enrico, grazie per averci ricordato una parte ancora inedita della vita di Beatrice attraverso il racconto della vostra ventennale amicizia. La Luzzi è davvero una grande protagonista di questa edizione, la sua libertà intellettuale per fortuna ha conquistato il pubblico. Un caro saluto”.

