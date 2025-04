Grande Fratello, la trasmissione si è conclusa ma i riflettori restano ancora accesi. Un gossip particolarmente bollente si è acceso su Lorenzo Spolverato, Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice. A scatenare il caos è stato quest’ultimo. Geloso di Lorenzo, avrebbe messo Chiara alle strette. Non è la prima volta che Lorenzo si trova ad essere al centro della gelosia di qualche altro concorrente.

Poche settimane fa anche Javier aveva avuto dei dubbi su Helena. Il pallavolista si era così rivolto all’attuale fidanzata: “Quando tu e Lorenzo avete fatto il gioco della recitazione, anche io ho notato uno sguardo diverso da parte tua” – ha esordito Javier – “Io sento il bisogno di prendere le distanze, lo sai”.





Grande Fratello, Alfonso D’Apice geloso di Lorenzo

E ancora: “Fai scherzi con lui e poi non me lo dici perché temi che io possa reagire male. Critichi tanto gli altri, ma forse sei anche tu un po’ confusa. Forse dovresti stare sola per capire meglio cosa vuoi davvero. Mi aspettavo da te atteggiamenti diversi”.

Quindi aveva aggiunto: “Perché, prima di entrare qui, hai scritto a lui e non a me? I tuoi occhi non mentono e questo mi fa venire dei dubbi. Rispetta i miei dubbi, perché è quello che sento: voglio prendere le distanze”. Tornado ad Alfonso. Deianira Marzano ha riportato un’indiscrezione: “Lorenzo Spolverato segue Chiara (lei no) e so per certo che Alfonso è geloso perché abbiamo degli amici in comune”.

Parole che anche Amedeo Venza, altro esperto di GF, conferma: “Sì, Alfonso non vuole che Chiara segua Lorenzo! Ora ricominciano le tarantelle”. Si sa, d’altronde, che la storia tra Alfonso e Federica si è erosa negli anni a causa della massiccia gelosia di lui. Tanti i commenti: “Ma questa è follia pura, uno che ti vieta di parlare con un amico è fuori di testa”.