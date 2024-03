Grande Fratello, Alessio e Anita ancora al centro dell’attenzione del pubblico. La recente lovestory, se così vogliamo chiamarla, tra la bionda romana e l’imprenditore milanese sta facendo parecchio parlare. I due dopo essersi avvicinati parecchio sono arrivati a baciarsi in piscina. Tuttavia non si può dire che abbiano entusiasmato i telespettatori.

In molti, infatti, si sono scagliati contro di loro. E c’è chi, ricordando le parole di Beatrice su entrambi, ha commentato: “Come disse una saggia rossa “un saluto a edoardo, in bocca a lupo a edoardo””. Edoardo è l’ex di Anita che, proprio durante l’ultima puntata, ha interrotto la relazione con la concorrente. E adesso? Beh, pare che Alessio sia colto da un dubbio feroce…

Alessio beccato pensieroso, le ipotesi dei telespettatori

Di sicuro Alessio Falsone e Anita Olivieri stanno facendo parlare di loro. Ma non proprio benissimo. In tanti pensano che la storia tra i due non sia autentica, ma dettata dalla voglia di creare dinamiche e arrivare in finale. Dopo quello che è successo nelle ultime ore, poi, le ipotesi in tal senso si sono moltiplicate.

Dopo il bacio ad Alessio Anita si è confidata con Rosy Chin e ha rivelato di essere felice e di voler vivere il momento, senza pensare troppo al resto. In seguito la chef è andata da Alessio e lo ha ‘messo in guardia’ perché lei tiene ad Anita e sa che lei è molto presa. Poi hanno iniziato a volare degli aerei con alcuni messaggi. E uno di questi pare aver colpito Alessio.

Alessio dopo l'aereo con perla starà pensando "oddio la ship con anita fuori non sta avendo successo forse era meglio con perla" #grandefratello pic.twitter.com/ZEfOrRdCld — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) March 8, 2024

Uno dei messaggi era rivolto ai “Perlessio”, ovvero Perla + Alessio. Tra loro, però, non è mai nato nulla visto che Alessio l’ha sempre vista come una sorella. Nelle ore successive alcuni telespettatori hanno notato che il concorrente è apparso particolarmente cupo e pensieroso. E hanno fatto un’ipotesi: “Alessio dopo l’aereo con perla starà pensando “oddio la ship con anita fuori non sta avendo successo forse era meglio con perla“”. Secondo voi è davvero così?

