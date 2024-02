Grande Fratello 2023, le urla di Beatrice Luzzi nella notte. Lo abbiamo raccontato quello che è successo all’attrice dopo l’ultima diretta del reality di Canale 5. Dopo il duro confronto con Signorini, la famosa artista ha infatti perso le staffe e ha fatto al suo pubblico una richiesta molto forte: “Vi chiedo di votarmi per farmi uscire, non ce la faccio più e sento che non ho più nulla da dare qui dentro. Quindi fatemi pure uscire e votate per eliminarmi“.

A quel punto sono intervenuti tutti, ex gieffini, ma anche volti noti della tv che si sono quasi tutti schierati con Beatrice. Ora però, nella serata della prima di Sanremo, la Luzzi si è chiusa in confessionale e pare sia scoppiata a piangere e ad urlare con gli autori. A raccontarlo a Varrese è stata Anita Olivieri che ha detto: “Max! Bea stanotte ha fatto il panico in confessionale, ha urlato tutta la notte”.





Grande Fratello 2023, le urla di Beatrice Luzzi nella notte

E ancora: “Infatti non so se c’è. Tutta la notte urlava, infatti si sentiva fortissimo e infatti ci siamo tutti svegliati. Siamo venuti di qua e c’erano Stefano e Sergio che l’aspettavano“. Poco dopo, sulla pagina Instagram ‘Beatrice Luzzi Community’, il team dell’attrice di Vivere ha rivelato che l’ex compagno della donna è andato direttamente a parlare con la produzione del programma e che sia stato poco dopo “rassicurato sul fatto che Beatrice ha deciso di restare in gioco”.

Scrivono sui social: “Cari fan, dopo una giornata complicata, Beatrice ha deciso di restare nella casa del Grande Fratello. Alessandro Cisilin, ex compagno di Beatrice, dopo aver sentito gli autori, ci ha rassicurato sul fatto più importante: Beatrice è in forze e determinata a fare fino in fondo il suo percorso”.

Concludono: “Non ci resta che lasciarci guidare ancora una volta dal suo coraggio. Non la daremo vinta a nessuno. Continuiamo tutti a votare e salvare la nostra Regina fino alla vittoria! Lo Staff“. Le cose si mettono così male se Signorini dovesse perdere un tassello come la Luzzi, quest’anno?

