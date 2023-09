Il momento tanto atteso è arrivato: nella serata dell’11 settembre c’è stata la prima puntata del Grande Fratello 2023, col pubblico che finalmente ha ritrovato Alfonso Signorini, supportato da Cesara Buonamici. Ma subito c’è stata una polemica: durante la presentazione di Alex Schwazer, uno dei concorrenti vip di questa edizione mista, il conduttore ha detto qualcosa che ha indispettito i telespettatori. I quali hanno riversato la loro rabbia sull’ex Twitter, X.

Forse lui non se ne sarà nemmeno reso conto, ma il pubblico del Grande Fratello non ha gradito affatto l’esternazione di Alfonso Signorini su Alex Schwazer. Il marciatore, campione olimpico nel 2008, è pronto a rimettersi in gioco e ad allenarsi nella Casa per farsi trovare pronto in vista delle Olimpiadi 2024. Durante la puntata, c’è stato subito grande emozione, quando la produzione ha mandato in onda le immagini del suo successo ai Giochi olimpici di Pechino.

Grande Fratello, polemiche su Alfonso Signorini per frase ad Alex Schwazer

Ovviamente, prima che entrasse nella Casa del Grande Fratello, Alfonso Signorini ed Alex Schwazer hanno parlato di uno dei temi predominanti nella vita dello sportivo. Lui è infatti stato squalificato due volte per doping, ma se nella prima circostanza ha accettato la decisione e ha ammesso i suoi errori, nella seconda datata 2016 ha fatto sapere: “Sono stato squalificato durante le Olimpiadi di Rio per otto anni per una positività che non è colpa mia”.

Ma a far innervosire una larga fetta di pubblico è stata questa domanda di Signorini al neo concorrente del Grande Fratello, ritenuta inadeguata: “Avremo modo di parlarne, però perché ti sei dopato?“. E Schwazer ha risposto: “Le cause sono tante e io credo che sia stata la fine di un tunnel nel quale sono entrato. Non stavo più bene, ma da qualche anno. Pensavo che la mia uscita fosse il doping, sbagliando ovviamente. In quel momento non te ne rendi conto”.

Alex che si emoziona e alfonso che mette il dito nella piaga chiedendogli perché si sia dopato e gli ricorda che è stato squalificato fino al 2024 ma quanto è privo di tatto sto pelato #GrandeFratello — sara ❤️‍🔥 (@xsaransia) September 11, 2023

Poi Alfonso gli ha chiesto in merito alla seconda positività: “Non ti sei dopato in quella circostanza?“. E Alex Schwazer: “Assolutamente no“. Gli utenti hanno reagito così: “Ora che ti ha messo a tuo agio, entra al GF…”, “Alex si emoziona e Alfonso mette il dito nella piaga chiedendogli perché si è dopato. Ma quanto è privo di tatto”. Per vedere le immagini integrali cliccate su video.